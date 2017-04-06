安迪·沃霍爾名畫《毛主席》逾千萬美元成交

安迪·沃霍爾的《毛主席》系列之一4月2日在香港蘇富比現當代藝術晚間拍賣成交。 SOTHEBY’S

美國當代藝術家安迪·沃霍爾（Andy Warhol）畫作《毛主席》周日（4月2日）在香港拍賣，以9850萬港元（約1260萬美元）成交，刷新西方當代藝術品的亞洲拍賣紀錄。但落槌價格並沒有達到預期高點，拍賣前估價9000萬至1.2億港元，最終未含買家傭金的落槌價為8600萬港元（約1106萬美元），《毛主席》最終由一名亞洲藏家購得。

香港漢雅軒畫廊總監張頌仁表示，安迪·沃霍爾身為一名波普藝術家（Pop Artitst），對大眾文化、商品化非常瞭解。他知道作品本身的知名度和市場成功與否是直接掛鉤的，所以他的作品在市場追捧、價格不斷攀升的情況下，其實恰好完成了安迪·沃霍爾作品的意義。

安迪·沃霍爾醉心於透過大眾藝術反映「名人效應」，他在1960年代以瑪麗蓮·夢露和賈桂琳·甘迺迪肖像為主題的創作一系列知名作品。他關注在大眾媒體上獲得版面的人物──藝人、名流、政治人物。

1972年2月，美國總統尼克森成為第一個到訪中華人民共和國的美國總統，是美中關係破冰的重要里程碑。當時有超過百位元記者獲邀隨行，尼克森的中國之旅被大幅報導，毛澤東的影像透過大眾媒體，在美國廣為傳播。

1972至1973年間，安迪·沃霍爾以五種畫幅尺寸創作了199幅《毛主席》畫作。這次拍賣的畫作是當中第二大尺寸（50×42英寸）的22幅系列畫作的其中一幅。畫作中毛澤東的圖像取材自1966年出版的《毛主席語錄》第一頁的毛澤東肖像。《毛主席語錄》的印刷數量超過20億本，毛澤東的圖像成為當代被印刷最多次的人物頭像之一。在當時的中國，毛澤東的肖像無處不在，正是這種不斷重複的、大量的圖像，讓毛澤東成為安迪·沃霍爾的作品靈感。

亞洲市場興起？

安迪·沃霍爾這幅《毛主席》是蘇富比拍賣行在香港拍賣價位最高的西方藝術，也是《毛主席》第一次在中國境內拍賣。

蘇富比亞洲區主席黃林詩韻表示，這次選擇安迪·沃霍爾的《毛主席》當作拍賣主打，並沒有政治上的聯想。她表示這幅《毛主席》的配色是其中最討喜的一幅，而以市場角度來說，《毛主席》對亞洲買家的吸引力，會高於安迪·沃霍爾其他提材的創作。黃林詩韻表示，亞洲買家在國際藝術市場的購買力穩定成長。2011年是中國拍賣市場最「火爆」的一年。

香港藝術評論員Vivienne Chow在拍賣會後表示，隨著習近平上任的一系列「打貪」措施，中國藝術市場交易也受到波及。黃林詩韻則強調，香港的市場面向全世界，因此在中國市場放緩之下，香港仍持續吸引國際買家。