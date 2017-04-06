市長決定放棄產權增稅計劃，改以增消費稅以解決流浪人口問題

市長穆雷（右二）與道·康斯坦丁（Dow Constantine）（左二）mayor’s office

（編譯：劉健）在一個月前，西雅圖市長穆雷與尼克·哈瑙爾（Nick Hanauer）共同提議，以增收2.75億美元的產權稅，集資支持對抗流浪人口問題。然而過了一個月的時間，市長放棄了增收產權稅的計劃，而將增稅目標轉向了消費稅。

市長在星期一表示，比起將在八月份進行的市民倡議公投，該消費稅增稅計劃將更傾向於和金郡執行官道·康斯坦丁（Dow Constantine）合作並在2018年舉行投票表決議程。經批准後，該區域郡級消費稅會有0.1%增幅，這相當於郡級區域中的每個家庭平均每年多支付30美元，其增收稅金將同樣應用於解決流浪人口問題，。

在二月月末，市長穆雷對城市地區兜售房產徵收額外稅，以幫助流浪人口可以更易遷入住房找到住所。然而，西雅圖地區有著成千上萬的流浪人口，大多集居在天橋之下和帳篷之中，而其中情況的背後原因錯綜複雜，且難以短期解決。西雅圖地區計劃需要向城市與郡級的數十個簽署合同的機構付款以服務流浪人口，這使得流浪人口服務項目的預算翻倍。因此，以市长的最初計劃作為藍圖，並由哈瑙爾所領導一個咨詢小組負責細節修訂的增收房產稅以支援流浪人口項目的倡議誕生了。

市長澄清到，產權徵稅計劃並不是自己向市議會提出的公投議程，而是一項由哈瑙爾贊助並領導的公民倡議運動。該計劃將要求1.85億美元用於提供更多的住房權益以及增加租戶的補貼。此外還將安排5500萬美元將用於僱用更多的外展工作人員，並將過夜庇護住所改設為24小時開發的全日息設施。另外2500萬美元用於擴大治療藥物濫用以及精神疾病人口的治療。

中心緊急服務中心主任,活動聯席主席丹尼爾·馬龍（Daniel Malone）表示，原本的稅收計劃收集到了近3萬人的簽名及民眾「聲勢浩大」的支持，但最終他們與市長共同決定停止這次活動，因為與郡級地區合作解決的方案將會是更好的選擇。就在上個月，金郡執行官道·康斯坦丁提出了增加0.1%的消費稅以支援藝術，科學和文化計劃的籌集資金。議會正在考慮此項議案並在八月份進行投票表決議程，此計劃將在七年內增收4.69億美元。市長穆雷在星期一表示對文藝發展增稅計劃表示驚訝，表示比起藝術，科學和文化計劃，領導人更應該首要解決流浪人口的問題，並引發了進一步的討論和對話。金郡執行官康斯坦丁補充道：「我們將製定一個全面及完善的計劃，包括專業的服務人員，專門的住所和流浪人口服務提供者的社區。」

西雅圖市長穆雷在新聞發布會說：「流浪人口問題是一個地區及州際的問題，這就是為什麼我們需要一直與金郡密切合作，以更好的幫助人們獲取服務以及住所。」並表示與金郡共同執行此增稅計劃並不是認為在西雅圖市區範圍的倡議公投將不被通過而做出的舉動，而是因為該合作能帶來更多的稅收增幅，是郡級消費稅增長0.1%將帶來每年6800萬美元，而不是市地區級的每年5500萬美元。此外，該投票的時間將延遲至明年，郡和市政都將有更多的時間去完善應對流浪人口的服務系統，西雅圖和金郡通過重新分配項目資源將會取得重大的進展。

有一些對增稅政策抱有懷疑態度的評論者質疑到，為什麼民眾要在該項目未有更大的進展之前，要投票通過並增加額外的資金支持。此外，消費稅的增加是累退稅（隨納稅人收入和財富的增加而實際稅率逐步遞減的稅制），將會對低收入人群加深負面影響。值得注意的是，這已是近兩年來的第二次消費稅攀升。