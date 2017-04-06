不想做籌碼 台希望「特習會」不談臺灣問題

臺灣陸委會副主委林正義.CNA

臺灣政府希望，當美國總統特朗普下周首次會晤中國領導人習近平時，臺灣問題不在議程之內。

臺灣陸委會副主委林正義說：「如果會談沒有提及臺灣，那將是好消息。」陸委會是臺灣負責對中國大陸關係的政府部門。林正義認為，臺灣不應成為中美兩國談判中的一張牌。他說，中美領導人會晤之後，臺北希望能夠有足夠理由相信，臺灣「並未被當作是一個棋子或是討價還價的籌碼」。

中國大陸和臺灣有主權爭議，而美國是臺灣最重要的支持者。臺灣經常會被動地捲入中美兩個大國之間的政治博弈當中。

臺灣政府的擔心不是沒有道理的。去年12月，臺灣總統蔡英文與特朗普通電話，祝賀他當選美國總統。這通電話成了一起重大的外交事件。中國政府對此很氣憤。北京認為臺灣是中華人民共和國的一部分，不希望臺灣以一個獨立國家的形象在國際舞臺上活動。

由於中國政府的立場，臺灣基本上不能參加正式的國際活動。蔡英文與特朗普通話後，特朗普還曾暗示他可能放棄美國的「一個中國」政策，使中美關係再添變數。後來，為緩和中美之間的緊張關係，特朗普在與習近平通電話時改變了態度，表示支持「一中」政策。

「做好最壞的打算」

但是，這起事件讓臺灣方面認識到，類似的情況有時很可能會迅速失控。對於即將來臨的「特習會」，林正義說：「我們需要做好最壞的打算，制訂各種各樣的應急計畫。」他說，臺灣正在「密切關注」美國新政府的外交政策。但臺灣並不是完全被動地任由他人決定自己的命運。

蔡英文和特朗普通電話後，臺灣方面相當高調地向外界宣傳這一事件，還公佈了一張蔡英文聽電話的照片。臺灣總統府發表的相關聲明說，蔡英文希望美國能在國際議題上讓臺灣有更多參與及貢獻的機會。這樣的話可能會讓中國領導人不悅。

北京正在「懲罰」臺灣

自蔡英文去年當選臺灣總統後，兩岸關係已經趨冷。在馬英九擔任總統時，他與北京的關係相對較好。2015年，馬英九與習近平在新加坡舉行會晤，兩岸設立熱線，以改善兩岸交流。

現在，熱線的臺灣一端仍在陸委會主委的辦公桌上，但電話鈴聲似乎不會響起。林正義說，北京正在「懲罰」臺灣，因為蔡英文對世界的看法與北京不一致。他說，臺灣有時仍然會用這條熱線聯繫北京，臺灣官員也向北京發短信、傳真，但很少會有回音。