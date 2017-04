By Staff

新劇推介

13 Reasons Why 13個原因

類型:青春/劇情

頻道:Netflix

首播日期:03/31/2017



改編自作家Jay Asher 的同名小說,《13個原因》由人氣偶像Selena Gomez擔任執行製作人。故事開始於高中生 Hannah Baker 自殺死亡後引發的一系列事故。在她去死前製作了七個錄音帶,解釋了自己尋死的十三個原因並留傳在不同人的手上,她的目標是令每個人都聽到她傳遞的信息。兩星期之後,Hannah 親密朋友 Clay Jensen 同樣收到一個錄音帶,在他了解一些關於 Hannah 自殺的原因同時,其他人正試圖用必要的手段隱藏他們的秘密。

熱播電影推薦

The Fate of the Furious 速度與激情 8

類型:動作/犯罪

導演:F. Gary Gray

上映日期:04/14/2017

Dom (Vin Diesel 飾) 跟Letty (Michelle Rodriguez 飾) 正在度蜜月,而Paul Walker一直飾演的角色 Brian 也跟 Mia 從此退出任務,其餘的份子亦都回到正常的生活。直至一個神秘的女人誘惑 Dom 回到一個他似乎不能逃脫的犯罪世界,他的隊友將面臨前所未有的測試。拍攝第八集《速度與激情》率先在2015年3月公佈,當時Vin Diesel 在談話節目 “Jimmy Kimmel Live!” 透露這部電影將設置在紐約市。今次電影將繼續由多位動作影星參演,包括「巨石強森」Dwayne Johnson 及Jason Statham。這是在Paul Walker 2013 年車禍喪身後第一部《速度與激情》系列的電影。

新專輯推薦

Arca《Arca》

評分:87

風格:Art Pop/Glitch Pop

廠牌:XL

這是委內瑞拉電子音樂製作人Arca 第三張發行的唱片,這同名專輯收錄了歌手以母語西班牙語演繹的歌曲。原名為 Alejandro Ghersi ,他早在上年2月份通過社交媒體宣佈最新專輯名為 “Reverie”。後來一年後在2017年2月,這專輯被重新命名為 “Arca”。Ghersi 接受 i-D雜誌採訪時解釋說,「我用一整年的時間嘗試不同的名字,可是他們都感到陌生。由於我用以前所未有的聲音唱歌,所以稱之為Arca並不覺得不自然。」Ghersi說他用西班牙語唱歌的理由是用他成長語言所學習的語言來處理情感,包括他的父母「打架和離婚」。他表示在西班牙語中,顯示某些非常私密和親密的東西來得更加自然。