2017年台灣音樂舞蹈欣賞會5月20日舉行

響應2017年台美人傳統文化週的活動，2017年台灣音樂舞蹈欣賞會將於五月二十日星期六下午二時，假第一台灣基督長老教會的活動中心舉行。這是繼過去兩年來連續舉辦獲得好評之下，翻新內容繼續演出。希望西雅圖音樂愛好者，偕同好友前往觀賞。

今年的音樂表演，照例邀請到四季合唱團，今年的表演曲目為「來甦」、「花樹下」及「黑面祖師公」。其中「來甦」一首是台灣原住民排灣族古歌， 根據編曲者余國雄先生的註解，大致詞意為：願你成為常青樹，願你化為片片常青葉。樂曲在齊唱中展開，中段以卡農的編曲手法，增加樂曲的厚度及逐層堆疊的層次感。音樂莊嚴而穩重，傳達對後代的祝福及關愛之情。

「花樹下」一首由古秀如作詞、謝宇威作曲、蔡昱姍編曲。“花樹下”原是美濃的一處地名，當年因樹上盛開著美麗的花朵而得名。音樂在花樹下展開，盛開的花朵，花朵落在來來往往的行人間。樹下開著一間客家特色服飾(藍衫)店，造訪的客人不知有過多少？平靜溫和的音樂，描述平凡樸實的生活，無論人世景物如何變遷，花樹始終不變。

「黑面祖師公」則是一首台灣古老童謠，由林福裕老師編成合唱曲。黑面祖師公，又名清水祖師，為台灣廟宇常見的神明。歌詞描述祖師公有著黝黑的皮膚，以及白色的眉毛。音樂輕快，曲調朗朗上口，以詼諧逗趣的手法呈現祖師公的面貌。

據籌劃者周昭亮表示：「其他參加的各個音樂團體亦有許多歌詠自然，描述台灣人文，讚嘆台灣之美的表現法。而介紹時也會同時以英文進行，適合您帶您的講英文友人同來一起欣賞。」入場票價每張僅五美元。購票或團體購票請向聯絡人接洽。

時間：5月20日，星期六，下午 2:00pm至 4:00pm

地點：第一台灣基督長老教會 First Taiwanese Presbyterian Church, 3605 84th Ave SE, Mercer Island, WA 98040

內容：介紹歌詠台灣寶島，融融合唱團、四季合唱團、活泉合唱團、台灣兒童合唱團、鋼琴三重奏等等表演。入場票價每張五元。

聯絡：周昭亮 206-660-2778, johnclchou@gmail.com, 楊豐州 425-344-9528