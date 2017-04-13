港鐵電纜故障 千人摸黑走路軌

港鐵觀塘線彩虹站10日附近發生供電故障，導致列車服務受阻。圖為港鐵員工在九龍塘站疏導旅客。(中通社)

港鐵觀塘線昨傍晚繁忙時間因九龍灣路軌一條架空電纜發生故障，導致觀塘線列車癱瘓近2.5小時，觀塘線八個車站一度暫停服務，保守估計僅觀塘線有逾10萬乘客受影響，意外中，兩列由九龍灣至彩虹，及彩虹往鑽石山站的列車因電力中斷而停在行車管道及月台內，約2000乘客被困近1小時，包括孕婦在內至少八人因熱暈送院，當中有1000人需在管道內疏散，摸黑由路軌步行往車站月台。

据報導，事發昨傍晚6時許，兩班分別由九龍灣站開往彩虹站及剛由彩虹站開出的列車，因電力中斷停在距彩虹站前50米管道內，以及彩虹站月台，被困車廂一片漆黑，乘客形容事發那一刻傳來「噗」一聲，全車即沒電沒冷氣，車上逾千名乘客被困近一小時，才獲安排下車走路軌返回月台，多名乘客感不適，其中一名孕婦要由救護員送院，有乘客要坐在地上吸氧氣罩。

據報導，另一列被困月台的列車，車上乘客亦被困45分鐘才得脫困，港鐵見發生事故，初時只是暫停觀塘站至彩虹站，其後見影響範圍擴大，將觀塘站至九龍塘站的八個車站暫停服務，並通知運輸署及安排接駁巴士疏導乘客。由於事出突然，多個月台因列車暫停，人多擠迫出現混亂，其中九龍灣站月台多名乘客感不適，其中一人更暈倒地上，由其他乘客及月台職員扶往一旁。

昨晚的電纜故障發生在下班繁忙時間，事發後多個車站月台擠滿乘客，港鐵共調派90多班接駁巴士疏導5000乘客，其中在觀塘站及九龍塘站外，輪候乘接駁巴士的市民逾千人。而觀塘、牛頭角、旺角的巴士站、小巴站亦大排長龍，的士更是「一車難求」。