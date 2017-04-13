埃及科普特正教教堂遇襲數十人死　總統頒緊急狀態

特種部隊於亞歷山大城襲擊發生後趕到現場。（路透）

埃及北部兩座科普特正教教堂遭遇炸彈襲擊，造成至少44人死亡。總統塞西（Abdul Fattah al-Sisi）宣佈全國進入緊急狀態三個月。

一經議會批准，在緊急狀態法令下，埃及當局將可無需法庭令狀即可抓捕人員和搜查住宅。

所謂的「伊斯蘭國」武裝（IS）承認攻擊了位於坦塔市（Tanta）和亞歷山大城（Alexandria）這兩家教堂。星期天（4月9日）的襲擊正值教徒參與棕枝主日（Palm Sunday）禮贊，而「伊斯蘭國」最近多次針對埃及科普特基督徒策動襲擊，並揚言陸續有來。

中國駐埃及大使館星期一（10日）發出「重要通知」，要求當地中國公民注意安全，「避免前往宗教場所、人員密集及敏感地區」。

塞西總統於總統府與國防官員開會商討爆炸事件後發表了措辭強硬的講話，警告針對伊斯蘭聖戰分子的鬥爭將是「漫長而痛苦」。

親政府陣營佔優勢的埃及議會預料將批准塞西的緊急狀態令。稍早前，塞西已經下令軍方向全國「關鍵基礎設施」調遣士兵駐守。

棕枝主日是基督教各宗派紀念耶和華駕臨耶路撒冷之日，是重要聖日。「伊斯蘭國」聲稱派遣了兩名自殺襲擊者執行攻擊。首先遇襲的是坦塔市的聖喬治教堂（Mar Girgis），衛生部稱有27人在此喪生。隨後在亞歷山大城，員警阻止襲擊者進入聖瑪律谷主教座堂（Elmorkosia; Church of St Mark），襲擊者繼而引爆身上炸彈，造成包括警員在內共17人死亡。

科普特正教會（Coptic Orthodox Church）是埃及主要基督教會，信徒稱為科普特人（Copts）。多數科普特人居住於埃及，但科普特正教會於海外有約100萬名信眾。

科普特人相信其教會起源於西元50年耶穌門徒聖馬可（Apostle Mark）來訪埃及——他被認為是首任亞歷山大港宗主教（Pope of Alexandria，今亞歷山大港牧首）。聖馬可創立科普特正教會，使亞歷山大城成為約旦河聖地以外其中一處最早的基督徒群體。

西元451年舉行的迦克墩公會議（Council of Chalcedon）上，各教會對耶和華的人性與神性定義爭持不下，科普特正教會自此與其它基督教會分離自治。科普特正教會初期遭受羅馬帝國迫害，其後埃及成為穆斯林國家，此等迫害也偶有發生。不少人認為，這樣的迫害至今仍在持續。目前，科普特人占埃及人口約10%。