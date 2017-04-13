傳中國正說服金正恩流亡 否則美動武

美國航母「卡爾·文森號」駛向朝鮮半島附近海域，戰爭可能一觸即發。（AFP）

美國航母「卡爾·文森號」駛向朝鮮半島附近海域，戰爭可能一觸即發，南韓10日盛傳中國在「川習會」後即積極說服北韓領導人金正恩本月底流亡，否則美國將啟動先發打擊。

朝鮮外交部則放狠話回應說：「我們會讓美國為其蠻橫的行為承擔災難性後果」。「朝鮮已經準備好應對由美國發動的任何形式的戰爭，」聲明說，美軍的行動證明朝鮮發展核武器用於自衛和提前打擊的戰略是正確的。

儘管遭到聯合國決議禁止，朝鮮近期可能再次試射洲際導彈。朝鮮已經進行了數次核子試驗。專家預測它將很快擁有對美國本土進行核打擊的能力。朝鮮表示，將美韓聯合軍演視為進行侵略戰爭的準備。

南韓「朝鮮日報」11日報導，在南韓統一部10日的例行記者會和高層人士非公開懇談會上，不斷收到有關預測「美國對北韓先發攻擊」的提問。國防部記者會上也出現了類似提問。由於有關朝鮮半島戰爭迫在眉睫的小道消息頻傳，一些外國企業已在準備「避難計畫」等，但南韓政府表示：「沒有對北韓打擊的計畫和徵兆。」

報導引述傳聞說：「截至本月底，中國會說服金正恩流亡；如果說服失敗，美國將進行先發打擊。」在首爾工作的外企有關人士表示：「最近有傳聞說，幾家外國公司下達了指示，要求『樹立發生緊急情況時撤出在南韓資產和人員的計畫』。」在社交媒體上，「美軍戰略物資正集中從美國本土運往朝鮮半島」等類似文章也在流傳。

但針對美國先發攻擊的傳聞，南韓政府(統一部發言人)表示：「沒必要太擔心。美國表明了支持南韓的對北韓政策，南韓政府的立場是通過和平手段解決所有問題。」國防部發言人文尚均也說：「調遣卡爾文森號，只是為了應對突發事件。」