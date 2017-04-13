西雅圖批准於市中心以南湖聯盟區域建設高層建築

西雅圖南聯合湖航拍圖The Seattle Times

（編譯：劉健）在星期一，西雅圖城市議會以9-0的投票結果批准了在市中心區域及南湖聯盟（South Lake Union）區域建造高層建築的議案，該區域計劃建設的新建築物將被允許建造更高的高度以及更大的樓面面積。

政策帶來的區域分區變化將帶來新的城市住房經濟承擔（MHA）計劃，開發商有義務設有租金限制的出租單位於建築內，或是給予建築單位的一定的面積金額補貼。除了以上說述區域，被通過的高層建築區域還包括了南查爾斯街（South Charles Street）和華埠國際區90號州際公路之間的一小部分工業區。

市長穆雷表示，高層建築區域建造的批准以及MHA計劃的實施可以在10年內創造出6000個限租單位成為經濟適用住房。此次計劃批准的市中心及南湖聯盟區域的高層建築將有望產生約2100個單位，市長建議的限制要求是開發商需要把約2%-5%的單位租金減免，或是按每平方呎補貼支付5.5美元至13美元。對於在市中心和南湖聯盟區域的高層建築，市長建議的要求是每平方呎補貼5美元至32.75美元，或5%-11%的單位租金減免。

對此，市政當局表示，該計劃並不是要求城市中心的高層建築發展完全為了創造經濟適用住房。由於在此區域建造高層建築物的費用比較昂貴，因此，在市中心以及南湖聯盟區域的限制要求會比其他的區域更低。

在星期一的投票之前，一些貝爾頓（Bell Town）的選民代表表示他們更希望高層建築將提供更多的鄰居的出租單位並保證更多的中產及低收入可以支付。他們對MHA計劃表示擔憂，因為開發商有著每平方呎補貼面積金額的選擇，而不是強制開設限租單位。這或許會讓這筆錢最終用在不理想的社區的經濟適用房計劃上面。