美聯航強拖亞裔乘客下飛機引爭議 CEO「重新」道歉称将承担全部责任

美國聯合航空星期天（4月9日）的一趟航班出現常見的超賣問題，但結果一名男子被血流滿面地拖下飛機收場。一家本來就已經問題纏身的航空公司迎來了更多的負面報導。

航空公司航班超賣問題一直存在。但這次事件上，聯合航班在最後關頭決定接載四名職工到下一個航點，非得讓四名乘客騰出座位，而引發了問題。

當發生超賣問題，第一步就是要利誘乘客改簽較晚航班。星期天事發時，乘客被告知可以領取400美元另加當晚酒店住宿，以及翌日下午的機位。要是沒有人接受，賞金就會加到800元。結果還是沒有人願意，於是一名經理登機告訴全體乘客，他們會挑選四人下機。

挑選準則有好幾個，聯合航空女發言人埃琳·本森（Erin Benson）證實，飛行常客計畫成員與買了貴價機票的乘客有優先權留在機上。

一對被選中的男女同意自願下飛機，第三個人據報是那位被帶走男子的妻子，她也同意了。但這位據報是醫生的男子拒絕，他說隔天早上要看診。這時候，航空公司該可以找另一位乘客，或者提高獎金到最高1350元。聯合航空女發言人本森不能證實當時有否徵求其他乘客同意。她證實經理並未提出高於800美元的賞金，但沒能解釋為什麼。

據悉，這名亞洲面孔的UA3411號班機乘客姓陶（音，David Dao），出生于越南，随后移民至美国，成为了一名胸腔内科医师。他已通过律师表示，感谢全世界网友对他的帮助和声援。目前仍在住院治疗，他称这次事件「毁了他的一切，將要起訴這家公司」。记者注意到，网络上已出现该男子的私人信息，日常照片及其家人信息，甚至有人提及他过去曾非法开具处方药，而被吊销行医执照等。

白宫发言人斯派塞11日在白宫例行吹风会上说，9日发生的美国联合航空公司暴力驱逐乘客下机事件令人困扰。「我认为任何看到视频的人，对一个人遭到那样方式的对待，都不会无动于衷。」斯派塞确定美国总统特朗普已看到相关视频，并表示将会请相关部门介入。

從一名乘客所拍下的視頻所見，至少兩人身穿警服的警員把男子拖走時，一位白人女士喊道：「我的天！你們這是幹嘛？這是不對的！看看你們都對他怎樣了？」從他的另一段視頻可以看到這位男士拿著手機，衣衫不整的跑回座位，口中歇斯底里地說著：「我要回家。」來自另一位乘客的視頻還拍到這位元男子抱著分隔前後客艙的屏風，不斷的說：「你就殺了我吧。」

又一名目擊者說，這位男子對於可能要被趕下飛機感到「非常不安」，更試圖打電話聯絡律師。一名航空公司經理對他說，要是他不合作，就會召喚保安人員。這時候，保安員登機與他對話，最初只有一個人，後來增加到兩個。從視頻中可以見到，對話的結局就是這名男子被從座位上扯到地板上拖走，滿臉是血。

技術上，聯合航空動武將這名拒絕下飛機的男子帶走屬於其許可權範圍之內的事，有關程式也都寫在航空公司的承運章程中，但實際上極少發生。

據美國運輸部資料，2015年，美國主要航空公司載運了6.13億人次，當中4.6萬人次非自願被拒絕登機，比率不足0.008%。

乘客權益組織旅行者團結聯盟（Travelers United）創辦人查理斯·萊奧恰（Charles Leocha）說，絕大多數人登機前就會接到通知，他沒法想起什麼時候見過有人被拉下飛機。他說：「這事情倒了我的胃口。」他還說，為了接載職員而在最後關頭請乘客下飛機也是極不尋常。職員搭機理應早已知悉，並計算進訂位因素中。

據萊奧恰所說，美國飛行旅客早已對長期的航班延誤與差劣服務見怪不怪。旅客權益資訊不是唾手可得，也意味著在這種情況發生時，乘客們會過於依賴當值航空公司經理所提供的資訊。他說：「我們的預期已經被壓制到無可再低，乘客甚至已經開始接受它。但他們不應該接受被人拖下飛機，好給職工讓位子。」

美聯航CEO孟諾茲（Oscar Munoz）11日發表所謂道歉，他在發給員工的信中則說：「我們的員工遵照既有程式處理這類情況。我對這起事件深感遺憾，但堅決力挺大家。我要讚許大家持續努力，確保我們提供適切服務。」他還稱遭拖下機的乘客好鬥，引發爭議。

網路上出現要求穆尼奧斯辭職的聲浪，這項請願至今已獲超過2千人支持。

社交数据统计公司LikeFolio创始人Andy Swan表示：「事件在CEO回应后升级。他们在火上浇油。」

隨後，孟諾茲又重新發表聲明並致歉，表示将对局势及其政策进行「彻底审查」，结果将于4月30日前公布。

孟諾茲在声明中称：「在这次航班中发生的可怕的事件引起了我们所有人的许多回应：愤怒、生气、失望。我感同身受所有的情绪，最重要的是：对于发生的事，我深表歉意。像你一样，我继续对于这次航班中发生的事情感到不安。我深深地向被强行拖出航班的客户致歉，也向所有该航班的乘客道歉。没有人应该受到这样的错误对待。」「我要你们知道，我们要承担全部责任，我们将努力使之正确。」他补充说。

美联航股价周二（11日）一度跌超4%，成为标准普尔500指数中表现最差的股票。最终，该公司股价跌幅收窄至1.13%。