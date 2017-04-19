現在的城市生活，更多的是聚會。我也會經常去參加一些聚會，有的場合會選擇裝扮一下自己，有的時候會穿著拖鞋去面對。我總覺得這沒什麼不好的，隨意的吃個飯，不需要隆重的收拾自己。覺得因為很熟悉了，沒有必要去打扮了。面對可以素顏的朋友，隨性點沒什麼。

那天，因為過於熟悉的朋友聚會。我就穿著短褲拖鞋，踢踢拉拉的去了。

席間，一位很有修養的男士直接指出：書卷，這樣的裝扮不是你應該的。

我說：為什麼啊，這樣很舒服啊。

他說：因為你是女神啊。

接下來我們的談話依然圍著女神在繼續著。

我嬉皮笑臉的說：從來沒把自己當女神看待。

那位男士又說出了讓我震驚的話語：可是我們一直把你當女神啊，所以你應該永遠把自己當女神來對待。這樣你的人生就是女神范兒，不管環境和人物是什麼樣的，自己一定要把自己當做女神來裝扮。慢慢的你的氣質會在潛移默化中，真的就是永遠的女神。

回家的路上，仔細回味著這段話。

是啊，我們時刻都應該把自己當做女神來對待。厚待自己，才會被生活厚待。

再後來的聚會或者任何場合，我都非常注重自己的言行舉止。漸漸的，沒過多久，再次去參加別的朋友的聚會時，被讚美，被欣賞著，都誇獎我現在變的更加漂亮了。卻原來，你把自己當做什麼來對待，你就會成為什麼樣的人。

想起了曾經看過的一篇報導，美國時尚界的不老神話，女模特卡門在85歲時依然是時代潮流中最搶手的人物。採訪她時，卡門說：第一就是裝扮，美麗的外在是人的第一名片。第二就是認真工作，讓自己保持努力向上的好狀態。第三就是生活有規律，高度自律。

雖然我們不是別人的女神，可是我們可以永遠做自己的女神。

那是對自己的人生高度負責任的態度。

永遠把自己當做女神，展現出最美麗的一面給生活，生活一定會回饋給你：在我們70歲時，依然年輕。