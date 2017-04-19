東學西漸 – 個人履歷與課外活動描述

先旨聲明，這個星期的話題與碩士和博士班申請者關係更緊密：如何準備申請用的個人履歷。這個並不是指本科申請就不需要遞交履歷，這個具體要看學校要求。筆者想要指出的是，個人履歷的重要性在碩士和博士班申請更大。

筆者早前應英文媒體邀請接受訪問，提及英語世界中CV和resume的分別。筆者在這裏再為中文讀者講述一下重點。事實上，兩份文件翻譯作中文均可以叫作個人履歷。但從正統英語而言，CV叫作curriculum vitae，是一份介紹學術經歷的文件。Resume則多詳列工作經歷。因此學生應該利用CV報考學校，當中重點應該是學業和課外活動經歷，找工作時則應該利用resume，多詳述工作經歷和技能。部分歐洲和亞洲國家不作此分別，兩種用途的文件皆叫作CV，則另作別論。在美國的學習和工作世界，兩者涇渭分明。

報考學校時，個人履歷CV可能是整份申請材料中，說明個人課外活動參與最多的地方。整份個人履歷的目標是要突出研究能力、領導才能，和溝通技巧，因此大部分學生都在個人履歷中提及自己組織活動的經歷，或者參加學習交流團的經歷。如果想要突出自己，可以在提及自己教育背景的部分，提及自己曾經得到的獎項或者獎學金。另外一些比較突出的個人履歷，會提到自己著眼於一個問題，主動成立學生組織研究及解決該問題。這些都是可以突出領袖才能的經歷。

有不少同學也有在個人陳述(personal statement)中說明自己參加課外活動的情况，這個在本科申請比較常見。在這個情況下，學生可以利用以小見大的方式，講述一個在自己身上發生的小故事，或者課外活動中令自己印象深刻的一幕，最後講述自己的感受和一些觀點的改變。這種手法可以令學校知道自己是一個有想法、成熟的學生，並且會透過經歷成長。

必須指出的是，有很多同學都會認為美國的大學申請整體來說比較重視學生的課外活動經歷和義工經歷，其實這個要看申請類別和實際情況。正如1月19號出版的東學西漸所言，課外活動經歷相比之下對社區大學的學生申請作用較小。因此，學生要好好衡量自己能在申請付出的時間，再決定把最多時間放在哪一份對自己最有利的文件。

作者簡介：

Michelle，哥倫比亞大學碩士，普林斯頓大學博士候選人。她在2015到2016年出任華盛頓大學訪問學者，現時在法律界工作，也為學生提供留學諮詢及指導服務。在香港讀本科的時候被告知沒有任何機會考入長春藤大學，成功之後決定以自身經驗告訴莘莘學子大學取錄的秘密。如有問題或意見，請致函info@profedvice.com。