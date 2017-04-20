代表西雅圖出賽 Iron Chef Gauntlet 主廚 Shota Nakajima 美日合璧

原文 | Zita Lam

翻譯 | Qi qi

年少時，Shota Nakajima曾經在西雅圖當地餐廳擔任廚師，現在的他不僅是Adana Seattle 餐廳的老闆和主廚，還是本季Iron Chef Gauntlet比賽的參賽者。 這位二十七歲的廚師對於日本料理的熱情能夠讓他爬過高山，穿越大海，是什麽能夠讓他一直保持著這份熱情？ 這位西雅圖本地人說：「我就是喜歡！」

許多經常在 Captiol Hill 遊走的朋友可能已經注意到，在2015年6月開業的Naka Kaiseki（坐落在E. Pine街）已經變成了 Adana Seattle 餐廳和酒吧。 經過一年多向西雅圖提供高檔餐飲服務的時間之後，Nakajima 決定向該地區提供更接近鄰里風格的日本餐館。

Nakajima 告訴我們這轉變的背後，原於重視與客人的交流：「這是我的個性。 我喜歡和人交談，並且認識他們。 我希望人們能夠定期來到這裏，而我擁有這想法已經接近一年了。」

以往在Naka，客人們人均消費至少 $150 美金以上來品嚐菜品。比較而言 Adana的確是一個更划算的地方：它提供一共三道菜的日式家庭菜單，價格為 $37美元，酒吧內還有各種街頭美食選擇。 為什麽要定價在 $37美元？ Nakajima解釋說：「從我十六歲開始，37一直是我的幸運數字。」

Nakajima 也承認以前 Naka 的高檔模式，是擁立固定客人的最大挑戰。他繼續說：「我始終喜歡為人們烹飪食物，所以我寧願有一個忙碌的餐廳，讓我有一個為人們提供食物和與他們交談的空間。 因此，現在Adana 相對來說比較休閑和簡單。」

為了達到更高的營養價值，Adana 會根據時令材料更新每月菜單。Nakajima說：「明顯地，四月的菜單將會添加了一些春天的感覺 。例如更多蔬果材料，使菜品吃起來更加清新。」本月特色菜之一是美味的布魯塞爾豆芽菜 (brussel sprout)，它透過從輕烤豬肉中提取出來的肥油調味清炒，用清酒蒸好之後，在上面撒上煙熏鰹魚薄片。 「有趣的是，我使用了很多西北食材。我出生在這裏，而且非常喜歡到山上採摘蘑菇。同時，我在日本學到了如何做日本料理，所以我把美日的特色都融合在一起。」

18歲時，Nakajima 搬到日本大阪，當時在日本烹飪藝術學院 (Tsuji Culinary Arts School) 的培訓項目啟發他把街頭食品和酒吧結合帶回美國。「我在日本居住了八年，在大阪受過五年培訓。那段時間，我下班都去這樣的地方，因為他們營業到淩晨5點。」他說。在Adana的酒吧菜單中，客人可以在關門前吃到傳統的街頭食品，如Katsu Sando，日式炒面，壽喜燒沙律和Shigoku 牡蠣等 。

「我自己也是個『吃貨』。」他笑著說。毫不意外地你也可以在甜品菜單上找到Gelato。 Nakajima 強調這他們的雪糕是由當地農場的雞蛋和奶酪制成的。 在母親烹飪的影響下長大，Nakajima 確保Adana只為客戶提供最好的食材，以帶給他們真正回家的感覺。 Nakajima的經驗，創造力和對精緻原料的執著，解釋了為什麽他的食物會脫穎而出。

關於Shota Nakajima

出生在西雅圖的Shota Nakajima 18歲時搬到日本大阪，在 Tsuji Culinary Arts School學習烹飪。 畢業後，他在米芝林星級廚師 Yasuhiko Sakamoto 下學徒。 他回到西雅圖後，2011-12年間在 主廚Taichi Kitamura的 Kappo Tamura壽司店工作。 他於2014年開始了自己的事業，創建了叫Kappo廚房，並在2015年開設了Naka Kaiseki 料理。 他在2017年2月份將其改名成Adana餐廳和酒吧。