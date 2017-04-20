新劇推介

Trial & Error 錯亂審判

類型：喜劇/律政

頻道：NBC

首播日期：03/14/2017

模仿犯罪記錄片的拍攝手法，《錯亂審判》以荒誕及喜劇的形式帶給觀眾一件不尋常的謀殺案。 Larry 是一個飽讀詩書並在大學相當受歡迎的教授，妻子離奇的死亡令他立刻變成疑犯，此事受到這個城鎮的關注。Josh，來自紐約的律師親自來到南方成為 Larry 辯方律師，並在當地設立一個臨時辦公室。儘管他的法律團隊在調查案件時進行了很多不正當的行為，Josh 的樂觀態度認為他們可以勝出這單官司。贏得他的第一個大案件並不容易，特別是當 Larry 不斷做出一些對自己不利的事情，Josh 和他的傳奇隊伍必須繼續向前，一步一步地讓 Larry 免於接受死刑。

熱播電影推薦

Unforgettable 難以忘懷

類型：懸疑/劇情

導演：Denise Di Novi

上映日期：04/21/2017

Tessa (Katherine Heigl 飾) 正在失敗的婚 姻中嘗試重新回到生活軌道，可是當她得知自己的前夫與新歡 Julia (Rosario Dawson 飾)已到談婚輪嫁的地步，嫉妒與憤怒讓她做出一連串威脅前夫，前夫的新妻子和她女兒的行為。就在Julia 以為終於遇見她的夢中情人，幫助她忘記過去的煩惱之際，Tessa在另一邊廂計劃把Julia的天堂變成一個可怕的噩夢。

新專輯推薦

陳彥允《極樂世界》

風格：國語歌曲/流行樂

廠牌：福茂唱片

陳彥允百變的思緒，時常與自己談判甚至與自己起了衝突。他常有多種你毫無防禦突如其來的想法，就連他自己有時也捉摸不到自己，但他深信不管自己是以什麼身份存在，正義是永遠不滅，不管是天使還是惡魔回歸原點都還是自己。天生反骨，浪漫主義或是正義使者冠在陳彥允身上都合適，多重的思緒也許就是促使他擁有更多能量創作更多元的音樂風格，陳彥允出道三年多的時間，他始終專注做自己，也可說他是自己的革命家，在第一張專輯「允文允舞」唱片公司不希望他被定義成唱跳歌手，就怕他的創作實力被埋沒，第二張專輯「極樂世界」他一樣一手包辦詞曲創作，這次加入了快歌舞曲也是要讓外界看到不一樣面貌的他。