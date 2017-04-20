梁班子最後預算案 支持度不佳

財政預算案下周三（26日）將由港府答辯，其後表決，這次是陳茂波升任財政司司長後發表的首份預算案，雖然料在建制派護航下獲通過，但至少24位泛民和自決派議員稱反對陳的「處男作」，反對票或創梁班子五年新高。

据報導，特首梁振英2012年上場後，首四份預算案均由前財政司司長曾俊華負責，支持票最多的一年是2016年，獲49票支持，但也有18票反對；支持票最少的則是2014年，支持票僅36票，但只有3票反對。

曾俊華辭任後，梁振英任內最後一份預算案由「梁粉」陳茂波走馬上任發表，但尚未進入官員答辯，泛民和自決派已表明反對預算案，手握12票的民主黨和公民黨表明反對，但稱未定投票意向，其餘反對預算案的包括多個一人政團如工黨、街工、人民力量、社民連、熱血公民、眾志，獨立的毛孟靜、劉小麗、姚松炎、邵家臻、朱凱廸亦同樣反對、教協葉建源也稱傾向反對。若他們全數投下反對票，這份預算案將成梁班子五年任期內票數最差的一份預算案。

按照以往投票紀錄，手握39票的建制派即使如何批評預算案，最終均會全數歸隊，投票贊成，最多也只會缺席投票。

去年成立、由7位民主派議員組成的專業議政，成員莫乃光、梁繼昌、李國麟均指，聯盟尚未討論投票意向。梁及李稱，由於有議員表明拉布，相信距離正式表決尚有很長時間。莫乃光則指，希望7位專業議政成員最終投票能一致，「雖然未決定投票意向，但我可以說，我對今年份預算案真的好有意見」。民主黨胡志偉曾指預算案未有照顧「N無人士」，不會支持；公民黨楊岳橋也指預算案缺乏對人的關懷，表明反對。

按照程序，港府將於本月26日答辯，之後進入全體委員會階段審議，屆時議員可以無限發言，但至今主席梁君彥尚未公布會否為發言設限，即俗稱的「剪布」，繼而預算案將進行表決。