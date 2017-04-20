洛杉磯世界民族電影節 中國電影獲多項大獎

2017年洛杉磯世界民族電影節（Universe Multicultural Film Festival) 在3月31至4月2日在洛杉磯南海灣Palos Verdes 半島上舉行，向當地觀眾和來自荷里活的知名電影人放映了近100部來自世界各地的優秀作品，其中來自中國的電影界人仕一行30多人為是次電影節帶來16部作品，而多部中國電影更榮獲各項大獎。

得獎者包括來自中國的著名編劇王梅和導演楊峰獲得最佳外語劇本獎，著名導演原雅軒導演的電影《大荷花小荷花》獲得本屆電影節最佳兒童故事片獎，荷里活資深華裔電影人Aki Aleung 獲終身成就獎。來自湖北武漢的青年製片人王鵬飛的《小馬語者》獲最佳兒童短片獎，留學生何家亮和團隊一起製作的《 Lottery》獲最佳音樂電影獎。

中央戲劇學院戲劇文學系碩士研究生畢業的中國知名編劇王梅，是中國作家協會和中國劇作家協會的會員，曾出版多部長篇小說，包括《青春通行證》、《陽光女孩》、《玫瑰玫瑰我愛你》、《男生女生》、《中戲女生》、《相約夢季》等。編寫的電影劇本《落霞》、《回暖》等曾在不同的國際電影節中得獎，她也是知名動畫片《巧手魯班》和《中國熊貓》的編劇。談及這次的得獎作品《丘比特吉祥》，她表示這個電影主要講述中國愛神月老和丘比特在人們逐漸喪失愛的能力的社會環境下，用東、西方各自的方式，阻止了中國最古老的媒人大反派「伐柯」的陰謀，喚起了「伐柯」屬下「愛情間諜」吉祥對愛情的渴望，幫助人們得到愛情，讓世界充滿愛。電影將由山東籍知名青年導演楊峰執導出品。他是最幕影業執行董事，曾在話劇《老爸的秘密》，《泰山螭鱗傳說》擔任編劇導演，並獲「五個一工程獎」。執導的電影《回暖》，《稻草人》，《背摔》，《長大後》，《門外的小孩》也多次獲獎，他更為萬達IMAX影院定制微電影《慢慢愛》執導。

知名導演原雅軒導演的電影《大荷花小荷花》，影片通過兩個十多歲姐弟的眼睛看到了一場戰爭，由此體會到戰爭給家庭帶來的深重災難。並把對戰爭的控訴提升到一個全人類的高度。原雅軒導演在獲獎致辭中再次表達了希望國際社會不應忘記當年日本侵略對中國家庭和民眾造成的巨大傷害。

曾經和眾多美國巨星合作過，在荷里活從影近70年的華裔知名影星Aki Aleung在本次電影節獲終身成就獎，他在上台致辭時，全場起立鼓掌歡呼致敬。他對於當天中國在電影節中獲得多個獎項發出感慨，提及華裔電影人早年在業界的艱辛往事，在追朔到當年修鐵路的華工「排華法案」時，他表示華裔電影人仍需繼續努力。他自己就正在推動拍攝一部反映修建太平洋鐵路華工的電影紀錄片。

據世界民族電影節華裔執行主席唐玲介紹，是屆電影節既有傳統專業欄目的電影合作項目洽談會，劇作家研討會，國際製片人討論會等電影電視行業專題會議，也有「與中國合作講解會」，及其標誌性的劇本真人秀，讓劇本上的文字通過真人演繹而讓製片人，投資人有真切的對故事的感受，促進電影項目的產生，活動中共達成十個中美電影合作項目。

美國華人公共外交學院的任向東表示，中國電影界通過參與各類電影節以及合作項目等多渠道的合作方式，不僅在技術方面有所獲益，更主要的是，正在逐漸讓荷里活全面加深對中國電影業的認識。而近年來中國電影在荷里活的發展，成效非常顯著。