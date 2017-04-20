西城好看 | 文化、藝術與娛樂活動預告

【看舞蹈劇場】

ODE

日期：4月20日至5月21日

時間：2pm/7:30pm

地點：West of Lenin

詳情：http://www.brownpapertickets.com/event/2913856

西雅圖最新的舞蹈劇場 Ode 結合了舞蹈，音樂和故事元素，由著名當地女演員Nike Imoru 通過藝術敘述呈現出來， Ode 是一個以移民女孩的角度而描寫的真實故事。這劇場聚焦在演員的故事、過去、現在及無限的想像力，通通在這個美麗的舞台上，動人的音樂下互相交織。Ode 融合了強烈的故事主軸和精彩的舞蹈，它描繪著充滿機智，奇蹟，信仰和無情現實的生活之旅。在描繪許多人物 – 從瑪麗包萍 (Mary Poppins) 到麥克白夫人 (Lady Macbeth)，並將殭屍轉為拯救生命的手術，Ode向我們展示了選擇，行動和後果如何激勵我們在生活和藝術中做出非凡的事情。 隨著西雅圖首席導演John Britton的方向和編舞，以及Ryan Leyva 的原創音樂作品，Ode 在故事上創造故事，讓你哭笑不得之餘，反思豐富生活的背後。

【看音樂劇 Musical】

秘密花園

日期：4月20日至 5月6日

時間：2pm/7:30pm/8pm

地點：The 5th Ave Theatre

詳情：https://www.5thavenue.org

秘密花園，這即將上演這個迷人的音樂劇是關於一個年輕的孤兒女孩的著名故事。她被送到與孤寂的隱居叔叔一起住在一個土崩瓦解的大宅，而那地方更充滿各種陰魂不散的靈魂。 華盛頓郵報稱這音樂劇是一個「聰明而敏感」並且「成熟地帶動這個魔力的脈搏」。這個科幻故事更具有令人驚嘆的套裝和服飾，配合華麗而豐富的故事講述。同時，這個黑暗和神秘的哥特式驚悚音樂劇亦呈現了一個富有欺騙，悲傷，嫉妒，愛情，重生卻令人激動不已的傳奇生活。

【嘉年華】

華盛頓州春季嘉年華

日期：4月20日至23日

時間：星期四 2pm -10pm；星期五及六 10am – 10pm ；星期日 10am – 8pm

地點：Washington State Fair Events Center

門票：成人 $12；青年及學生 $10；5歲或以下免費

詳情：http://www.thefair.com/

經歷了冬雨濛濛的數月，終於來到老少咸宜的華盛頓州春季嘉年華。華盛頓州博覽會活動中心將在本週末舉辦一連四日的年度嘉年華，屆時將有動物農場，工作坊，20英尺的充氣橡膠鴨讓你開心自拍，當然還不少得各類電動賽車活動，豬賽跑，及更多令人興奮的表演。今年橡皮鴨再次踏上中心舞台，參加狩獵橡皮鴨遊戲並贏出的市民，有機會在華盛頓州立博覽會上贏得兩張演唱會門票。此外，其他活動也可以滿足無數的興趣，包括小動物農場，西北生活花園展覽及怪物卡車Motorsport Mayhem。而為孩子們特別創建了三個獨立的建築物，提供一個與動物互動的展覽，展示了農民在農場上的工作，從擠奶到種植土豆，學習你的食物來自哪裡。那裡甚至有公平的農場，所有年齡的孩子都可以接觸嬰兒動物。 KidZone提供創意兒童展覽，兒童園藝師活動，以及Kids Can Cook： 由名廚師教孩子們有趣，健康和美味的食譜。