迪士尼大自然呈獻： Born In China 《生於中國》

By Zita Lam

為了迎接地球日，迪士尼迄今為止最雄心勃勃的項目 Born In China 《生於中國》將在本週五 (21日) 正式在美國上映。結合中國神話的背景導說和精巧的攝影剪輯，這部大自然紀錄片帶領觀眾進入中國內陸遠離人煙的動物棲息地。從嚴峻的高原山崖，綠樹茂密的森林，竹林的心臟地帶，甚至到丹頂鶴展翅的廣闊濕地，這浩大製作揭示了中國峰巒雄偉、蜿蜒無盡的獨特一面。

電影透過春夏秋冬四季，近距離觀察三大國寶家族的野生生活，包括憨態可掬的熊貓母女、精明的川金絲猴一家以及極為罕有的雪豹。這些動物家庭分別在不同的氣候和環境生存，而《生》捕捉了大自然裡最親密也是最殘酷的時刻。六個月大的熊貓寶寶才剛學會走路便想嘗試爬樹，隨著她一天一天的長大，熊貓媽媽需要學懂放下過份保護的心態，引導自己的孩子變得獨立並探索廣闊的世界；兩歲的川金絲猴因為剛出生的妹妹而感到失寵，缺乏家人的關懷之下他毅然加人一群自由放任的猴子，直至他發現弱肉強食的世界是如何殘酷，他必須決定繼續成為自由自在的一份子還是回到家人身邊捱過嚴冬；在風光旖旎的春天，霸佔著整個山頭的雪豹母子過著安逸無束的生活。可是好景不常，入侵者把她們逐出自己的家，而且冬天即將來臨，雪豹母親為了哺育兩個寶寶必須出外獵食，在失去有利地理位置後，她能否靠一豹之力養活自己的家庭？

在大自然的世界裡，有些母親竭力從獵食者爪牙中保護自己的孩子，有些母親需要通過獵殺才能餵食予自己的寶寶。在導演陸川 (Lu Chuan) 的眼裡，死亡只是另一個開始。電影除了導航中國地脈春起秋枯的景色，陸川還在此片中加插了生命循環的信息，利用熊貓身上的黑白分明解釋中國「陰陽」互補平衡之說，而在中國古代神話中當丹頂鶴高飛之時，便是承載著逝去的靈魂，從人間去往極樂世界。然而當另一年鶯歌燕語再起的時候，新生命重新降臨世界。

該片由著名喜劇影星 John Krasinski 聲演，他幽默的配音方式不但使動物生活變得生動，更成功令這非凡的紀錄片加入朝氣。適逢《生於中國》上映首週，迪士尼大自然 (Disneynature) 將會把門票收手捐贈世界野生動物基金會 (World Wildlife Fund) 以繼續其養殖野生熊貓和雪豹使命。

你知道嗎？

1. 熊貓共有多少隻手指？

答：六隻！牠們有五隻手指之外還有一隻偽拇指。

2. 平均一隻成年熊貓需要食取多少竹子？(磅)

答：大慨40磅。

3. 川金絲猴會在哪裡消耗近乎所有時間？

答：樹頂。

4. 冬天時，雪豹用什麼來幫忙保暖？

答：牠們的尾巴可以用為圍巾以保暖身體。

5. 丹頂鶴如何與彼此溝通？

答：使用舞蹈動作，例如彈跳並跳躍