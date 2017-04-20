井岡山塌橋 20港人跌落河

港旅行團赴井岡山觀光，因木板橋年久失修塌陷致20餘人跌落受傷。（圖片來自網絡）

由香港大埔區議員鄭俊和主辦的350人旅行團，前天下午(15日)在江西井岡山參觀杜鵑山景點，在木板橋輪候入場時，木橋疑失修不堪負荷突然塌陷，約20名團友跌落三米之下小河，有人因撞石或人疊人受傷流血，13人送院，目前仍有9人在當地留醫，其中3人骨折傷勢嚴重。

綜合媒體報導，帶隊的鄭俊和在意外中並無受傷，他事後一直在醫院協助傷者，傷勢較輕者及其他逾300名團友料今晚返抵香港。另有9名輕傷者已和領隊一起在16日提前返港。

杜鵑山位於井岡山的南大門，景區以「十里杜鵑長廊」、「七大峰」、「五大奇觀」聞名。剪票口的木橋跨河長度約2.5米，寬約4米，橋高約2米，建於2008年，至今已近9年。

蘋果日報報導，遇意外的街坊內地團共有350名團友，主要是大埔太和邨長者，每人付約2000元團費，參加由鄭俊和區議員主辦、旅行社積及假期承辦的江西井岡山4天團，行程重點包括杜鵑山欣賞第8屆杜鵑節及全長5200米的觀光纜車，他們分乘8輛旅遊巴於上周五出發，原定17日回港。

據報導，積及假期股東陳先生稱，前日下午約4時，有六車團友已進入杜鵑山景區，還餘下約兩車團友（約80多人）在入閘區外木板橋上輪候入場，該橋下方約三米下有小河。

報導指出，陳先生引述領隊導遊稱，當時橋上有大批遊客，其間有內地人疑打尖，場面頗混亂，殘舊木橋疑不堪負荷，中央部分塌陷，出現一個數米闊的大洞，約20名香港團友及一批遊客跌落三米之下河面，出現人疊人場面，亦有人撞石或木板受傷，場面混亂。陳指當時領隊、導遊及景區人員紛紛落河拯救傷者，分批送往井岡山市人民醫院，部分人轉往吉安市醫院。陳指約20名團友大都是擦傷，但亦有人腰椎移位、骨折，他指塌橋原因待查，但坦言景區保養形式較簡陋，當地市政府亦承認責任，承諾負擔醫療費，沒受傷的300名團友則繼續行程，團友與部分經敷治後已無礙的輕傷者，今日如期返港。