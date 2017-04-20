中國人赴美求醫 平均花费百萬

近年來選擇去海外就醫的中國患者逐漸增多。財經雜誌報導，海外就醫的絕大多數是癌症患者，據統計，中國赴美重症治療的患者，2015年增長至3000人，2016年估計突破5000人，癌症患者平均的治療費用為100萬至150萬元。

報導說，中國一些著名的三甲醫院治療癌症的臨床水平不比國外差，甚至在腫瘤切除手術領域超越國外同行。新里程醫院集團CEO林楊林表示，「這樣的資質，卻比不上美國醫護人員所做的那些細節來得貼心。」

王憲先後在中美兩國治療肺癌。在國內時，他和家人帶著厚厚的病例和影像資料，在醫院的內科、外科、影像科、病理科、放療科之間來回奔波，每位醫生留給他的交流時間不足5分鐘，即便對醫療方案的解釋，也僅幾分鐘，這讓他很不踏實。最終，王憲選擇到美國就醫，門診看病時間長達1個半小時，一半時間是醫生在闡述疾病治療方案，另一半的時間醫生讓王憲自由提問。

境內問診 僅區區幾分鐘

報導說，癌症這樣的重大疾病危及生命，中國的醫患交流時間少得可憐。從看病歷、問診、診斷、提供治療方案這一套程序，區區幾分鐘。

「中國的腫瘤科醫生是世界上最忙的，他們連吃飯和上洗手間的時間都很緊張，無法像美國同行那樣做到精細。」盛諾一家董事長蔡強說。

報導指出，最令患者焦慮的是，國內醫生一般簡單說明治療方案，然後等患者自己來作決定。而醫生和癌症患者共同對治療方案作出決策，這在歐美是醫療的常態。

在癌症醫療決策上，美國醫院還有一個制度，就是多學科會診評估。

61歲的鄧和在中國確診為四期肺癌，在就診過程中遭遇的各種不順及化療的痛苦經歷後，鄧和與妻子動了去美國就醫的念頭。

他通過一家中介機構，來到美國MD安德森癌症中心就診，這是美國最好的癌症研究和治療機構之一。在這裡，院方除為他做了詳細檢查，重新進行病理評估和基因檢測，並為他安排一個由腫瘤醫生、外科醫生、放療醫生、基因專家、營養專家等組成的「多學科會診」。

美國醫院遵循患者受益原則，當美國醫生看到發送來的患者病例，認同中國的治療方案和用藥時，會建議他們不要去美國。如果治療方案在中國完全可以實施，通常建議患者回到國內進行治療，這樣除親屬陪護方便，醫保還可以報銷一部分，以減輕負擔。

根據盛諾一家的統計，國內赴美重症治療的患者，2012年至2015年間，從不足1000人增長至約3000人，2016年估計突破5000人。癌症患者平均的治療費用為100萬至150萬元。

新藥滯後 靶向藥差幾代

報導說，抗癌新藥滯後，也是部分癌症患者選擇海外就醫的原動力。絕大多數抗癌新藥都是歐美製藥公司研發的，由於監管等因素，這些新藥進入中國市場往往滯後數年。這段滯後的時間就是生與死的距離。如肺癌第三代靶向藥在歐美已上市一年多，中國還是第一代靶向藥雄踞市場。