吃飯看出一個人的教養 生氣看出一個人的人品

都說細節之處都是深意，我深以為意。生活是柴米油鹽醬醋茶的集合，也會從這些集合的縫隙中流露出諸多細沙，在默默的訴說一個人的故事。

01 吃，在滿足基本生活保障的同時，被賦予了更多愛、智慧和意義，甚至吃可以成為一種信念。這是吃的境界，也是吃的美麗。

台灣作家林清玄在描寫一篇有關食物的文章中說道，「人總是選著自己的喜好，這喜好往往與自己的性格和本質十分接近，所以從一個人的食物可以看出他的人格。」而我覺得，不僅僅是吃的內容，吃的態度，也可以看出一個人的人格，這種人格，就是教養。

曾經在大學時，記得炎熱的夏天，最為解渴的便是那紅綠鮮明的大西瓜了。有一天班裡幾個女生在體育課後一起買了個西瓜圍坐一起解暑解渴。寢室裡，幾個人渾身汗涔涔，開動之後大家拿著勺子客氣地繞開西瓜中間的部分，貼著西瓜皮挖著誘人的果肉，還不忘互相退讓「多吃點」「你快吃啊」…

這時一個女生從西瓜正中間挖去一大塊，一邊往嘴裡送一邊對著我們這些彼此推讓的女生說，「你們傻啊，其實西瓜中間最甜！哈哈」看著那副得意洋洋的樣子，大家都沒有說話，有幾個人輕輕搖了搖頭，沒有說什麼，繼續吃自己邊上的西瓜。

從小細節看出大智慧，一個吃飯只顧自己的人，會讓人有種不可靠的感覺。

吃不僅是一種文化，更可以成為一種修養。吃這種簡單的行為，呈現著多種態度，有些人吃相粗野，有些人吃飯優雅，有些人吃獨食，有些人喜分享，有些人不顧禮節，有些人處處周全…

從生活的點滴都可以看出一個人的品性，雖然不能全說一定正確，但也有一定的道理。一個人的教養，潛移默化的流淌著父母的教育和撫養，體現了一個人的家族文化，自己習慣的養成成就了一世的教養。所以，一個人的一言一行都透著其教養的品位。

吃是件很簡單的事，但正是這件簡單的事情卻也是一件極嚴肅的事情，她釋放著你骨子裡的品性和靈魂。不經意間，就能把你的教養暴露無遺。

02 人有七情，各自為政。但往往情緒能像放大鏡般照出一個人的人品。

尤其是當人盛怒之時，衝動變成魔鬼，控制你的那些掩蓋層，真真的把你的人品暴露出來。

安和惠是同事，平日關係不錯，經常一起吃飯。結果有次出現了工作上的糾紛和利益衝突，一向溫文爾雅的安怒氣沖沖跑到惠的辦公桌前，面目猙獰，毫不留情的攻擊了惠。

惠面對安的躁狂和謾罵，不予理會，說了句「你真是讓我無語」，然後默默離開了工位。

從此安恨上了惠，經常在他人面前說惠的一些「劣跡」。後來即使傳到惠的耳朵裡，惠選擇的也是不爭、不辯、不予理睬，做好自己的分內工作。

並盡量離安遠一點。

結果惠後來因為出色被獵頭高薪推薦去了一家大公司，職位也提升了一大步。安卻還在原地踏地並繼續時不時提惠的「不好」。

慢慢的，安被很多人疏遠，原因就是這個人人品不佳。整天說人壞話。

其實，工作中的爭論是再正常不過的事，安把它弄成了低質量的公開盛怒和私下揭短，暴露了她平日深藏的本性，毀掉的是自己的品牌。

人要講道理，不是你將嗓門提高幾個分貝，一臉凶神惡煞的樣子就能讓別人服你；也不是你反唇相譏，怒揭對方歷史就能掩蓋掉你的過錯。

03 現在網路之發達為言論自由嫁接了翅膀，所有的語言都能在天上飛。

隨手打開一個網頁，很容易看到，來自天南地北網友的謾罵聲絡繹不絕。

這些人平日可能也是按部就班的上班族，但內心卻還住著另一個自己，一個完全不一樣的自己。在網路上情緒高漲，可以在感動時眼淚鼻涕一把抓，也可以在生氣時候恨不得把別人祖宗十八代都罵一遍，而且這兩種模式無縫切換，甚是可怕。

網路社區的匿名性，使得他們在網路中的行為不受社會公序良俗的制約，更不用為自己的言論負責，從而使得他們的本性和人品徹底暴露。

當一個人盛怒或者自己利益受損時最能看出他的人品。有人說，如果你不太清楚一個人是否適合做你的朋友，那就跟他吵一架吧，看看他生氣的時候是什麼模樣。