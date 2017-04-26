這位老婆婆無照駕駛超過70年 卻沒人敢開罰單

英國有一位老奶奶從16歲起就開始開車，無照駕駛了70多年，卻始終沒人敢對她開罰單。究竟是誰竟然如此大牌？

沒錯，她就是英國史上在位最久、最高壽的君主─伊麗莎白二世女王。在位已65年的女王，今年4月21日剛剛歡度了她91歲的生日。

伊麗莎白女王從16歲開始學習駕駛汽車，至今已開車75年，但她始終都沒有獲得過駕照。不過，這並不妨礙她興緻勃勃地駕駛著路虎攬勝越野車，載著凱特王妃，在山間小路上賓士。

據雅虎網報導，當地時間2016年9月10日，英國女王伊麗莎白二世女王與家人在蘇格蘭度假。當天，有英國媒體刊登了一張女王親自駕車前往巴爾莫勒爾莊園的照片。

2016年9月10日，90高齡的伊麗莎白二世女王駕駛路虎攬勝越野車，載著凱特王妃，在山間小路上賓士。（雅虎網頁截圖）

圖片中，已經90歲高齡的伊麗莎白女王身穿夾克衫，戴著眼鏡，雙手握住方向盤。凱特王妃面帶微笑坐在副駕駛的位置上。後排座位上則坐著一名神情緊張的男保鏢。

女王大人這樣長期無照駕駛算不算知法犯法呢？其實，伊麗莎白女王不拿駕照是事出有因的。

據《美麗日報》（Beauties of Life）報導，英國國民的駕照都是由伊麗莎白女王簽發的，而她卻沒有簽發駕照給自己的權力！所以女王只好長期處於無照狀態。

不過，大家可以放心的是，伊麗莎白二世女王的駕駛技術是非常棒的！

據報導，伊麗莎白女王在二戰時期曾經親自加入支援部隊，完成了汽車修理員的訓練。她不僅對汽車的構造非常熟悉，而且有豐富的駕駛經歷，她甚至曾經開過急救車等大型車輛。所以，如果女王想開車上路，沒人會想阻攔她。