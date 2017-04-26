一名來自蘇格蘭愛丁堡的24歲少女丹妮拉，經常到世界各地旅遊，但是某一次去越南旅遊後，回家後卻讓她永生難忘。

在越南，她發生了一起小車禍，不小心從摩托車上摔了下來，好在沒有受到什麼傷害，但是在事故後，她時不時的流鼻血，但她並不以為意，繼續她的旅途。

然而在她回到蘇格蘭後，她注意到自己流鼻血的狀況越來越頻繁，且血量也越來越多，她甚至感覺有東西在她鼻子裡，她心想「或許只是個小血塊」。直到某一天丹妮拉在洗澡時，感覺到鼻子有個黏稠的東西從鼻子流出來，並且延伸到嘴唇，她馬上出來照鏡子！

這不照還好，一照不得了，差點讓她嚇得暈了過去！有個又大又肥的暗紅色物體從鼻子裡跑了出來！這讓她意識到，身體裡住著「不速之客」！

她立刻前往了急診室，醫生試圖用手術鉗要將這個「生物」從裡頭夾出來，但是不論怎麼夾，都只是徒增丹妮拉的痛苦，這也讓醫生和護士都手忙腳亂！沒想到這個東西是一條水蛭！已經進入丹妮拉的體內好長一段時間，這是一種寄生蟲，它會不斷吸食宿主的血液，情況嚴重點甚至會致命！

醫生認為，這條水蛭應該是在丹妮拉在越南喝水或是游泳時，進入了她的體內，原本應該只是小到看不清楚的水蛭，卻因為待在丹妮拉體內相當長的時間，所以變得又肥又大！模樣相當噁心！這條水蛭看起來過得相當快活，它已經長到8公分了！而丹妮拉脫離這條噁心的水蛭後，她決心要和全世界分享這個體內的小房客！

丹妮拉問了醫生，如果水蛭沒有被發現，會發生甚麼事？醫生則說，最終水蛭會到遷移到宿主的大腦，並且繼續覓食！

提醒各位國外旅遊一定要提高警覺，不管是人或是非常細小的生物隨時都有可能要了你的命！