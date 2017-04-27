【新劇推介】

Shots Fired 槍聲響起

類型：劇/情犯罪

頻道：FOX

首播日期：03/22/2017

一宗在北卡羅萊納州小鎮中發生的槍擊案，引發一場關於種族爭鬥的政治風波。故事始於一名黑人警員開槍殺死一名無辜的白人學生，隨著緊張局勢發展，有關白人警員槍殺黑人青少年的不公事件再次成為市民談論的議題。美國司法部檢察官 Preston Terry 立即來到鎮上與資深警察 Ashe Akino 合作調查這宗警員槍殺平民的案件，他們必須面對外界媒體的關注及輿論壓力之下，查出真相。

【熱播電影推薦】

Going In Style 瀟灑搶一回

類型：喜劇/犯罪

導演：Zach Braff

上映日期：04/07/2017

由三位「老戲骨」Morgan Freeman、Michael Caine及Alan Arkin 領銜主演，演技精湛且形態風流的他們將把喜戲動作片帶到另一層次。故事講述年過半百的Joe (Michael Caine 飾)、Al (Alan Arkin 飾) 及Willie (Morgan Freeman 飾)各自在生活上遇上財務困難，而Joe 在一次目賭銀行被搶劫而被啓發，三位陷入絕望之下毅然要劫掠銀行，拿回屬於自己的養老金。這部美國搶劫喜劇片，由Zach Braff 執導，Theodore Melfi 撰寫劇本。本片為1979年電影《走路的風度》的重拍版，於2017年3月30日在SVA劇院首映，並於2017年4月7日在美國發行，全球票房收入達2500萬美元。

【新專輯推薦】

蔡淳佳《我是我》

風格：國語歌曲/流行樂

廠牌：海蝶音樂

新加坡女歌手蔡淳佳不僅歌曲備受市場青睞，她也曾以「慶幸擁有蔡淳佳」專輯入圍台灣第19屆金曲獎最佳國語女演唱人，實力同樣備受專業人士肯定。屹立華語樂壇十六年的蔡淳佳，2017年將推出她的全新創作大碟《我是我》，這次新專輯蔡淳佳除了再度自己擔任音樂總監，還包辦整張專輯八首新歌的作曲（其中五首與唐達共同創作），過去的溫暖療傷代言人幻化成為個性創作才女，蔡淳佳強調，她並非為了改變而改變，只為呈現現階段真實的自我。新專輯將蔡淳佳自信與溫柔、獨立與成熟、堅韌與隨和、冷酷與火熱，種種面向呈現的透徹淋漓，過去，你可能在蔡淳佳身上，看到較多溫和柔弱等傳統女性的面向，這幾年漸漸從她的音樂，感受到她骨子裡的一種新時代獨立女性性格，對事情有自己獨到的見解，不附和的態度，而這些「現在的蔡淳佳」更在新專輯中，發揮到極致。