舌尖上的西村麵食 -「黔QIAN」所未有的貴州風味

By Vicky

作為一位資深麵食愛好者，本報記者隆重推薦一家正宗貴州麵食店「黔 Qian Noodle」， 這座新開的飯店距離北百佳不遠，麵食愛好者千萬不要錯過。這家店的特別之處早星期前的文章裡面提到過，而這一次要為大家帶來的是更多的 「獨家」 隱藏美食，大家快快放下小桌板，調好座椅靠背來感受一下吧。

黔味酸湯紅油抄手

如果你也是一個終極酸辣愛好者，這道小吃「黔味酸湯紅油抄手」絕對是大大的滿足。想必紅油抄手對大家來說並不陌生，但是加了貴州酸湯的紅油抄手簡直是完美（如果大家在菜單上沒有找到，還是可以直接點的，因為老闆也是呼應群眾要求才新加了酸湯口味）。蝦肉看得見，味道很鮮，還混合著豬肉的香滋滋。

這道抄手可是用了經過重重工序的辣椒油，這裡為大家稍稍揭秘一下，先把花生，芝麻，糯米炸一下後放入秘制辣椒油，再加入香料後用炸出的油繼續翻炒。酸湯是貴州苗族的傳統美食，開胃健脾，含有豐富的鈣及鐵等礦物質，營養又美味。 抄手的肉餡是豬肉和蝦肉混合而成，豬肉的濃濃湯汁和蝦肉的鮮香混合在一起，說到這裡相信大家已能感受到這種完美組合的幸福美味感。

雞湯餛飩

「雞湯餛飩」並沒有它名字看上去的那麼簡單，一大碗的餛飩裡滿滿的配菜，蛋皮，香菇，紫菜和蝦米，記者迫不及待的扒拉開滿滿的配菜加起一隻餛飩，豬肉和蝦肉的混合肉餡香而不膩。不要忘了吃餛飩的時候盛一點雞湯，因為雞湯的鮮香一嘗就嘗出是用整只雞熬成的，和外面那些罐頭，還有調料做成的就是不一樣。

貴州軟哨幹拌面

由貴州傳統美食「軟哨」做成的「貴州軟哨幹拌麵」讓不少人眼前一亮，這家的軟哨粉麵人氣很高，吃過的顧客希望增加幹拌麵選項，老闆相應群眾要求，增加了人氣中的人氣王。軟哨肥而不膩，夾雜著骨頭湯的香，麵條軟硬適中口感勁道，吸溜一大口麵再夾兩塊軟哨放進嘴裡，五花肉的汁和長時間熬制滲入的骨頭湯，和著面裡微辣的醬汁，滿足感十足，還有，麵裡的配菜，黃瓜絲，蛋皮剛好帶來更清新的口感，真的是一碗有故事的麵呢。

黔味炸醬麵

最後隆重請出貴州正宗「黔味炸醬麵」鐺鐺鐺擋！這道主食區別於軟哨幹拌麵的是，這道炸醬麵口味偏甜，值得一試，麵醬裡的五花肉炸後用秘制油澆上去，整個醬汁的製作需要一個小時，喜歡吃炸醬麵的朋友千萬不要錯過。一家正宗的貴州美食店，米粉是必不可少的，黔味炸醬米粉更加突顯米粉的特色，口感柔韌有彈性，爽滑入味。 另外，店內許多麵食產品都可以替換成米粉哦，這在西村真的是獨一家。

從這家的菜單發現，品種不是特別的多，老闆表示他們會更換菜單，根據顧客的愛好及時的更新淘汰，這樣就保證了菜單上的每一道都含金量十足。這家店不管從熬湯，醬料的一道道工序還是麵和粉的製作都是專業的，相信去它家吃過的都可以感受的到這份專業。

黔QIAN Noodle

地址：13510 Aurora Ave N K, Seattle, WA 98133

營業時間：中午至晚上9時

電話：(206) 366-4656