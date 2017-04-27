身體本是一首頌：Ode

文 | Zita Lam

西雅圖最新舞蹈劇場 Ode 結合了舞蹈，音樂和故事元素，由著名當地女演員Nike Imoru 通過藝術敘述呈現出來， Ode 是一個以移民女孩的角度而描寫的真實故事。這劇場聚焦在演員的故事、過去、現在及無限的想像力，通通在這個美麗的舞台上，動人的音樂下互相交織。Ode 融合了強烈的故事主題和精彩的舞蹈，它描繪著充滿機智，奇蹟，信仰和無情現實的生活之旅。在描繪許多人物 – 從瑪麗包萍 (Mary Poppins) 到麥克白夫人 (Lady Macbeth)，及一個關於手術的經歷，Ode向我們解釋選擇，行動和後果是如何激勵我們在生活和藝術中做出非凡的事情。 隨著西雅圖首席導演John Britton的指引和編舞，以及Ryan Leyva 的原創音樂作品，Ode 在故事上創造故事，讓你哭笑不得之餘，反思豐富生活的背後。

故事以章節形式，透過精心熟慮的燈光、配樂、舞台道具像散文一般展示於觀眾面前。翻過每一頁，兩位主要演員Nike Imoru 及 Simone Fraser 以身體每一吋所表達的情感，鬆散卻連貫。每節表演看似毫無關係，它的熱情、恐懼、憂傷、憎恨和悔疚，通過她們婆娑起舞的姿態逐一連繫著觀眾的共鳴。配上簡單而實在的獨白，Ode 是一塊影射人生的鏡子。

與其說 Imoru 和Fraser兩人是舞者，不如說她們是坦白不做作的藝術家。導演Britton以局外人角度重新審視這齣表演，他認為：「雖然這個故事偏向個人自白，但這個表演的目的卻是全體的; 雖然思想和言論至關重要，身體才是所有表演的載體; 雖然很多事情已經今非昔比，但幾十年前曾經令我激動的不公正和暴力仍然在我們身邊。」

「作為一個藝術家，可以確定的是我們創了一個空間，去接觸及重新想像一些不能接受或正常化的東西，」Britton繼續說，「這個創意之旅最初只是我跟Nike的在線對話。後來發展到加入Simone，而現在她已經是不可或缺的一部分。」

Britton 及 Imoru兩人識於微時，在八、九十年代合作過之後，一等就是2017年。以往一起通過強硬運動藝術來表達對政治憤怒的伙伴，相隔多年後終於一年前再新聯繫，這項目亦從而誕生。「雖然我們在很多方面是完全不一樣的，但我們對藝術和政治想法的一致，為我們共同創作的工作打好穩定的基礎。」Britton 指。

演出資訊

日期：至5月20日

地點：West of Lenin

詳情：http://westoflenin.com