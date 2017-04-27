西雅圖7-11遭搶3警傷 1嫌身亡2嫌落網

美國西雅圖市中心一家7-Eleven便利商店今天驚傳搶案，3名警員在與1名嫌犯交火中中彈受傷，這名嫌犯稍後被發現身亡，另2嫌則遭到逮捕。

西雅圖市警察局副局長貝斯特（Carmen Best）說，搶案發生在靠近該市最早開發地區拓荒者廣場（Pioneer Square）的一家7-Eleven商店，嫌犯共3人。

警方指出，當時警員追捕兩嫌，其中1人是19歲男子，另1人是17歲少女。

美聯社與「西雅圖時報」（The Seattle Times）報導，警方表示，當1名警員與男嫌扭打在地時，女嫌子瓶子K這名警員的頭，男嫌接著跑到一棟辦公大樓的入口通道，朝警察開火，員警也開槍反擊。

當警方巡邏車湧入這個地區，霹靂小組（SWAT）警員也在搜索附近嫌犯將自己封鎖在內的一棟聯邦建築物時，當局下午將數個市中心街區加以隔絕。17歲女嫌在附近被逮。

警方今晚表示，員警發現這名男嫌已死亡。目前還不清楚男嫌是否死於警方槍下。

第3名嫌犯也是19歲男子，他稍後被指認犯案，遭到拘押。

其中1名30歲的男性受傷警員下頷與胸腔中槍，一開始因有性命危險被列入命危，數小時後好轉，目前傷勢嚴重但情況穩定。