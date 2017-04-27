Flee Escape Games 7 種主題密室，等你來一一破解！

文 Vicky Qian

圖 Cherie Chu

春假過後，萬物開始復蘇，到處鳥語花香。看過了華大的櫻花，品嚐了新開的小店，是時候開始讓一切恢復正軌了。無論你是朝九晚五的上班族，還是拼命趕due的學生黨，每個人都希望生活可以帶給自己多一些調味劑，讓我們在平淡的生活中結交一些有趣的人，發現一些好玩的地方。今天，我們就分享給大家一間能體驗到7種不同主題的密室逃脫 — FLEE ESCAPE GAMES。

Flee Escape Games目前在華盛頓州已經有2間分店了，獨特的設計，不同主題的密室一直受到玩家的追捧，其中Redmond 地區擁有五大主題，分別為Prison Escape，Magic Wonderland，Dream Traveler，Museum Heist 和Ancient Egypt；以及Seattle地區的Bio-Hazard和Bourne’s Mission 兩大主題。

上星期，本報Seattle GPS非常榮幸的被受邀情同粉絲一起體驗了一場瘋狂而又緊張的60分鐘密室逃脫。 Seattle GPS 首次嘗試的密室主題是“Prison Escape”。對於初來乍到從沒玩過密室逃脫的朋友來說，可謂是對密室裡面的一切充滿了好奇。位於 Redmond 的 FLEE 店面裝修十分的考究。黃黑色相間的設計，拼圖，迷宮等元素的搭配，就已足夠讓路過的人不禁停下腳步端詳一陣。走進店裡，映入眼簾的是屬於勝利者們的微笑，每個主題密室的海報註明著微乎其微的成功機率，真的是讓很多玩家摩拳擦掌的想要嘗試一下。

在工作人員詳細的介紹後，Seattle GPS 一行6個人選擇了難度屬3顆星的 “Prison Escape”。時間伴隨著急促的背景音樂一分一秒的流逝，幽暗的燈光，大家你一言我一語的分析僅有的線索，在數不清多少次的嘗試與判斷後，我們一行人終於在有限的時間內挑戰成功，成功的從密室中逃了出來。從此之後，FLEE的牆上多了一張屬於 Seattle GPS 的微笑照片。

翌日，我們來到了位於 Seattle 的 FLEE。在寸土寸金的 U District，FLEE 依舊沒讓粉絲們失望，密室難度更是直逼第一天的 “Prison Escape”。 Seattle GPS 的粉絲群也一天比一天更加壯大起來。這一次我們10個人選擇了 “Bio-Hazard” 的主題密室，小小的房間里布滿著零零碎碎的線索，每個線索之間都有著緊密的聯繫。在遊戲過程中，不僅需要大家開動腦力，更重要的是考驗一個團隊的凝聚力和相互的配合，雖然最後我們非常遺憾的在使用工具的環節上超出了規定的時間，但是大家都玩的十分的盡興，學習工作之餘，這60分鐘帶給大家的除了緊張刺激，還有更多的是收穫。我們突破了自我，也更懂得了個人離不開團隊的支持與鼓勵。或許這也正是 FLEE 會吸引各大企業前來參與的原因之一吧。

Flee Escape Room

Redmond 地址：#108, 2222 152nd Ave NE, Redmond, WA, 98052 (Across from the Silver Cloud Inn)

Email：info@fleeescape.com

電話：（425）287-1426

Seattle 地址：#221， 4556 University Way NE, Seattle WA, 98105 (Second floor)

Email：info@fleeescape.com

電話：（206）376-4188