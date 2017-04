Flee Escape Games 7 種主題密室，等你來一一破解！

By Staff

文 Vicky Qian

圖 Cherie Chu

春假過後,萬物開始復蘇,到處鳥語花香。看過了華大的櫻花,品嚐了新開的小店,是時候開始讓一切恢復正軌了。無論你是朝九晚五的上班族,還是拼命趕due的學生黨,每個人都希望生活可以帶給自己多一些調味劑,讓我們在平淡的生活中結交一些有趣的人,發現一些好玩的地方。今天,我們就分享給大家一間能體驗到7種不同主題的密室逃脫 — FLEE ESCAPE GAMES。

Flee Escape Games目前在華盛頓州已經有2間分店了,獨特的設計,不同主題的密室一直受到玩家的追捧,其中Redmond 地區擁有五大主題,分別為Prison Escape,Magic Wonderland,Dream Traveler,Museum Heist 和Ancient Egypt;以及Seattle地區的Bio-Hazard和Bourne’s Mission 兩大主題。

上星期,本報Seattle GPS非常榮幸的被受邀情同粉絲一起體驗了一場瘋狂而又緊張的60分鐘密室逃脫。 Seattle GPS 首次嘗試的密室主題是“Prison Escape”。對於初來乍到從沒玩過密室逃脫的朋友來說,可謂是對密室裡面的一切充滿了好奇。位於 Redmond 的 FLEE 店面裝修十分的考究。黃黑色相間的設計,拼圖,迷宮等元素的搭配,就已足夠讓路過的人不禁停下腳步端詳一陣。走進店裡,映入眼簾的是屬於勝利者們的微笑,每個主題密室的海報註明著微乎其微的成功機率,真的是讓很多玩家摩拳擦掌的想要嘗試一下。

在工作人員詳細的介紹後,Seattle GPS 一行6個人選擇了難度屬3顆星的 “Prison Escape”。時間伴隨著急促的背景音樂一分一秒的流逝,幽暗的燈光,大家你一言我一語的分析僅有的線索,在數不清多少次的嘗試與判斷後,我們一行人終於在有限的時間內挑戰成功,成功的從密室中逃了出來。從此之後,FLEE的牆上多了一張屬於 Seattle GPS 的微笑照片。

翌日,我們來到了位於 Seattle 的 FLEE。在寸土寸金的 U District,FLEE 依舊沒讓粉絲們失望,密室難度更是直逼第一天的 “Prison Escape”。 Seattle GPS 的粉絲群也一天比一天更加壯大起來。這一次我們10個人選擇了 “Bio-Hazard” 的主題密室,小小的房間里布滿著零零碎碎的線索,每個線索之間都有著緊密的聯繫。在遊戲過程中,不僅需要大家開動腦力,更重要的是考驗一個團隊的凝聚力和相互的配合,雖然最後我們非常遺憾的在使用工具的環節上超出了規定的時間,但是大家都玩的十分的盡興,學習工作之餘,這60分鐘帶給大家的除了緊張刺激,還有更多的是收穫。我們突破了自我,也更懂得了個人離不開團隊的支持與鼓勵。或許這也正是 FLEE 會吸引各大企業前來參與的原因之一吧。

Flee Escape Room

Redmond 地址:#108, 2222 152nd Ave NE, Redmond, WA, 98052 (Across from the Silver Cloud Inn)

Email:info@fleeescape.com

電話:(425)287-1426

Seattle 地址:#221, 4556 University Way NE, Seattle WA, 98105 (Second floor)

Email:info@fleeescape.com

電話:(206)376-4188