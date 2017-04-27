中國首艘自製航母下水

中國大陸首艘自製航空母艦於23日注水，26日下水，2020年正式服役，與遼寧號並肩作戰。鳳凰網

新華社報導，中國第二艘航空母艦下水儀式26日上午在中國船舶重工集團公司大連造船廠舉行。中央政治局委員、中央軍委副主席范長龍出席儀式並致辭。

據報導，26日上午9時許，儀式在雄壯的歌聲中開始。按照國際慣例，剪綵後進行「擲瓶禮」。隨著一瓶香檳酒摔碎艦艏，兩舷噴射絢麗彩帶，周邊船舶一起鳴響汽笛，全場響起熱烈掌聲。航空母艦在拖曳牽引下緩緩移出船塢，停靠碼頭。

報導指出，第二艘航空母艦由中國自行研製，2013年11月開工，2015年3月開始塢內建造。目前，航空母艦主船體完成建造，動力、電力等主要系統設備安裝到位。出塢下水是航空母艦建設的重大節點之一，標誌著中國自主設計建造航空母艦取得重大階段性成果。下一步，該航空母艦將按計畫進行系統設備調試和舾裝施工，並全面開展繫泊試驗。

海軍、中船重工集團領導沈金龍、苗華、胡問鳴，以及軍方有關部門領導和科研人員、幹部職工、參建官兵代表等參加儀式。

此前，中國首艘自製航空母艦即將下水消息甚囂傳上。澎湃新聞報導，25日開始，中製航空母艦甲板兩舷就有工作人員開始布置紅色旗幟，這是下水儀式前的工作之一。據說，從以往中國軍艦下水資料顯示，包括驅逐艦、護衛艦、船塢登陸艦等艦艇下水都會舉行下水儀式，下水的軍艦一般都掛有五星旗、彩旗等旗幟。