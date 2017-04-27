表爾威市區將仿西雅圖建多座高樓

（編譯 陸雨陽）表爾威市中心正在向華盛頓湖對岸的西雅圖市轉變，漸漸成為一座高樓林立的城市，這裡不再僅僅是一座人們前來購物或工作的地方，而是許多年輕人所嚮往的新定居社區。

在短暫的經濟衰退和建房工地停工之後，房地產開發商在過去四年裡在表爾威市中心建起了十餘座高樓。而是領導人也準備為進一步發展做準備，著眼于建造更多高層建築。

但是人口密度的增加也帶了許多問題，其中包括交通堵塞和天價住房的問題。但是這些變化都被政府官員看作是整體城市更有活力，市場更有競爭力的象征，以此來吸引更多年輕人前來生活。

目前為止，沒有哪座商場能比林肯廣場（Lincoln Square）更熱門了，肯普開發商正在附近W酒店的頂樓建造一座高達450英呎的公寓樓，而這也將成為表爾威市最高的建築。預計今年秋天人們就可以入住這座新奢侈型公寓大廈了，這裡離周圍的商場或飯館都距離很近。

表爾威的官員還表示，市中心作為表爾威發展最迅速的社區，人口總量自兩千年起翻了五倍，而且住戶也普遍為年輕一代。市中心人口大約為一萬三千人，這已經佔了整個表爾威百分之十的人口。

表爾威市發展服務局局長麥克·布瑞南（Mike Brennan）說：「許多千禧一代，他們想要住在最有活力最有發展潛力的地方，而表爾威就是他們的不二選擇。這就是我們為什麼要大力發展高層建築的原因，這裡有需要高層建築的市場。我們將建設一座最富有正能量的社區。」

但是和同樣高樓林立的西雅圖市區不同，表爾威市區更安全，更乾淨。根據城市調查，僅僅百分之二的居民認為獨自走在表爾威市中心的街道是不安全的。