法國大選最後衝刺：大家一起反極右？

親歐派候選人馬克龍和歐盟反對派勒龐均能順利進入5月7日的第二輪總統選舉。AFP

在法國總統大選中，無黨派人士、前經濟部長馬克龍（Emmanuel Macron ）和極右政黨國民陣線主席勒龐（Marine Le Pen）紛紛獲勝順利進入第二輪總統選舉。

在周日（4月23日）的第一輪選舉中，政界新星馬克龍以23.8%的支持率獲得多數選民的支持。右翼民粹主義者勒龐則贏得21.5%的選票。

社會黨人失敗

法國社會黨候選人或者說公民權益的代表沒有進入最後一輪選舉，這在幾十年來還是頭一次。即將卸任的奧朗德總統所在的社會黨總統候選人哈蒙（ Benoît Hamon）僅獲得6%的選票首先被淘汰。而很久以來被認為有望獲勝的保守黨候選人菲永（François Fillon）因捲入「空餉門」醜聞支持率暴跌，雖然在周日的選舉中贏得20%的選票，但是也無緣進入第二輪總統選舉。左翼党候選人梅朗雄（ Jean-Luc Mélenchon ）僅以微弱之差位居菲永之後排名第四。

菲永和哈蒙呼籲其支持者在5月7日的第二輪總統選舉中投票支持中間派候選人馬克龍，以阻止勒龐當選總統。菲永表示：「只能投極右分子的反對票，沒有其它選擇。」法國總理卡齊尼夫（ Bernard Cazeneuve）也強調，現在必須打敗國民陣線，以阻止讓法國倒退，讓法國人分裂的險惡計畫。

法國的「一個新篇章」

將自己的選舉結果視為「歷史性」勝利的勒龐則認為：「現在時機已到，法國人民必須擺脫左右其行為的傲慢精英。」

現年48歲的勒龐稱這是「完全無限制和無保護的管制」與「保護我們的就業、我們的購買力、我們的安全和我們的民族身份的界限」的一個分水嶺，而作為現任總統奧朗德繼承人的馬克龍將不會給法國帶來任何改變。勒龐說：「法國的生存受到威脅。」

馬克龍顯然有著不同的看法。這位39歲的總統候選人周日晚上興奮地表示：「今天，我們顯然開啟了法國政治生活的新篇章。「他的」前進」運動在一年前才剛剛成立，現在便想成為「全體人民的總統」，從而打破法國「沒有能力對問題做出回應」的現有體系。

柏林無比興奮

馬克龍在第一輪選舉中的勝利令德國人感到高興並松了一口氣。聯邦總理默克爾的發言人塞伯特（Steffen Seibert）在推特上發文說：「馬克龍支援強大歐洲和社會市場經濟的強硬路線取得勝利，這很好。」德國外長加布裡爾（ Sigmar Gabriel）表示，在獲提名的11位總統候選人中，馬克龍就是「唯一一位真正親歐的候選人」。「我敢肯定，他將成為法國新總統。」

加布裡爾的看法是正確的。根據最新民調結果，馬克龍可能在第二輪選舉中支持率超過60%的明顯獲勝。