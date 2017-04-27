台灣新聞自由排名亞洲第一

國際新聞觀察機構記者無國界組織表示，臺灣的新聞自由在亞洲名列榜首。（網絡圖片）

國際新聞觀察機構記者無國界組織表示，臺灣的新聞自由在亞洲名列榜首。

美國之音報導，總部設在法國的記者無國界組織的亞洲地區主任艾偉昂（Cedric Alviani）25日說，「在記者無國界組織每年公佈的新聞自由排行榜上，臺灣都高居亞洲榜首。臺灣與正在退化的全球（新聞自由）形勢構成了鮮明的反差。」他是在宣布將記者無國界組織亞洲總部從香港遷往台灣時，做出這樣的談話。

臺灣有四家主流報紙，將近十家有線電視臺，而政府對有執照的新聞媒體推出的內容沒有多大控制。臺灣義守大學大眾傳媒講師侯政南說：「這個這麼有權威的機構在臺北設立（辦事處），我覺得一方面對臺灣的民主跟臺灣的媒體的自由的程度是一種肯定，另外我覺得在未來的民主道路上面當然也會繼續地push（推動），我們既然已經有這樣的一個肯定的話，基本上這條路是沒有回頭路。」

在記者無國界組織公佈的去年世界新聞自由的排行榜上，臺灣名列第41位，香港排名第69，中國持續為新聞自由的黑暗區排名176位(倒數第五名)。中國實行嚴格的內容審查，嚴防出現冒犯政府的言論，並且國家擁有主要傳媒。

另一家媒體監督機構「保護記者委員會」 說，儘管日本有著亞洲歷史最長的民主政體之一，但是，在媒體在2011年對核電事故進行報導後，日本政府對某些網站進行了打壓並實行了「長期的內容審查政策」，政府還對媒體躲躲閃閃。日本三家電視臺的新聞主播在去年被解雇，令政府對媒體的打壓再度遭到質疑，認為他們被炒，可能與他們批評日本核電站重啟與日本終止和平主義軍事政策有關。

韓國也是民主國家，可是美國的「自由之家」說，前總統朴槿惠對網路報紙註冊頒佈了更嚴格的規定，允許協力廠商要求刪除誹謗性的網路內容。

已經成立了32年的記者無國界組織已經在全球開設了12個辦事處，共有130名記者。該組織去年曾努力在香港開設首家亞洲地區的辦事處，因為很多國際組織都在香港設立亞洲辦事處。