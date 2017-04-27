朝鮮大型炮火演習　美韓警告平壤勿挑釁

4月25日是朝鮮的建軍紀念日，消息指朝鮮正舉行大規軍演。（美聯社）

4月25日是朝鮮建軍節85週年紀念日，外界擔心朝鮮趁機試射導彈或核試。日本共同社報道指朝鮮過去每5年的紀念日都會受到重視，按計劃今天應會舉行慶祝大型活動。24日平壤街頭雖可隨處看見「4.25」及「慶祝」等字眼的海報，市民如常出入，未見有準備相關活動景象。

至約中午時份，韓聯社引述政府消息人士稱朝鮮東部元山市進行「史上最大規模」軍演，大量長程砲兵部隊 參加，慶祝建軍85週年紀念，據悉領袖金正恩亦有到場出席。報道引述聯合參謀本部表示，他們正密切注視有關活動。

特朗普在白宮會見包括中俄等安理會成員時表示，安理會應向朝鮮實施更嚴厲制裁。他表示朝鮮核武與彈道導彈對全球構成威脅，不能接受。他形容道：「這數十年大家有如蒙着雙眼視而不見，現在問題必需解決。」

同時華府高級官員準備在當地時間周三（26日），邀請參議院全體議員前往白宮聽取簡報。國務卿蒂勒森、國防部長馬蒂斯、國家情報總監科茨等官員均會出席，向參院議員說明朝鮮局勢。

路透社報道指華府官員經常前往國會山莊與國會議員討論外交政策等事務，但邀請全體參議員前往白宮，且由多位高級官員主持簡報的情況罕見。

此外美國國務院對朝政策特別代表尹汝尚（Joseph Yun）周二在日本，跟日方及韓方代表開會。會後尹汝尚對在場記者表示，華府在對朝採取所有行動前，會跟美國盟友協調，以及諮詢它們。

攜戰斧導彈核潛艇今抵韓國

哥倫比亞廣播公司（CBS）引述國防部消息，指航母卡爾文森號已至達沖繩島與菲律賓海之間水域位置，繼續前往北上。兩艘日本護衛艦已經加入，再靠近朝鮮半島時韓國軍艦亦會加入，準備舉行聯合軍演。

報道同時指配備150多枚戰斧巡航導彈的核動力潛艇密歇根號，將在周二稍後時間抵達韓國釜山港口。

美國駐聯合國大使黑利在接受全國廣播公司（NBC）訪問時，表示美國始終並不求戰，但警告平壤政府「不要讓美國找理由向其動武。」

美日韓六方會談團長商討制裁方案

另一方面，韓聯社引述外交部消息，指朝核六方會談中的美日韓三方團長於今日在日本東京會晤。報道指三方將重申反對朝鮮執意發展核武，並會為新一輪更嚴厲的制裁措施具體方案交換意見。

代表韓國的六方會談團長，兼半島和平交涉本部長金烘均在會後表示，他們在會上亦有討論應如何取得中國與俄羅斯合作，共同向朝鮮施壓解決問題。日本官方長官菅義偉亦在記者會上表示中俄影響十分重要，他同時透露已邀請中方團長武大偉在今天稍後前往日本，共同商討對朝政策。