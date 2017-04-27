Poetry on Buses 巴士上的詩歌：「水與你」

文 | Zita Lam

公共交通、詩歌及水，三者之間到底有什麼關連呢？很多人認為它們互不相關，可是對Poetry on Buses「巴士詩歌」策劃人 Jourdan Keith 而言，那是一個融合社會兼讓公眾發聲的好機會。2016年在機構強烈鼓勵下，超過1600位包括學生、成人及新移民的金群市民提交以水為主題的原創詩歌。經過數月的篩選，365 首分別以八國語言寫成的詩歌將在本月開始，在四架專門只印放詩歌而沒有廣告的巴士、兩所輕軌列車及一輛西雅圖路面電車上供大眾參看。

從水污染到建設社區

主題「水與你」(Your Body of Water) 強調水在我們日常生活中發揮的重要作用，同時提醒市民與社區聯繫的重要性。「巴士詩歌」與各社區聯絡人合作，組織了11個詩歌研討會，專注於中國，埃塞俄比亞，旁遮普 (Punjap)，西班牙語，非裔美國人和印第安人 (Tlingit) 社區，鼓勵公眾創作及提交詩歌。他們更聯合本地詩人，為西雅圖和金群不同社區量身打造雙語學習班。對於是次主題，Keith 指出：「自從我參與了這項目後，了解到水污染一直代表著美國差距的框架…而人們對水質的關注結合了來自不同地方的想法，就像水一樣不斷移動。」除了提倡水正義和節水問題，多首入選詩歌還探討了雨，記憶，家庭和種族等主題，紀錄了當地最原始的聲音。

慶祝各界聲音 典禮過百人出席

為了慶祝各位詩人的成功及表揚西雅圖金群公共交通的支持，今年度的典禮盛事於本週一 (廿四日) 在西雅圖歷史悠久的摩爾劇院舉行。當晚超過百人出席，在現場音樂表演和舞蹈表演下，眾人能夠欣賞不同詩人的作品。而主辦方更設立兩架特別巴士，讓市民參觀印有詩歌的車廂並與一眾獲選詩人交談。

《隨波逐流》

Dennis Lam, 58歲 | 西雅圖

少年浪跡香江水，暗隨流水到西洋。

茫茫人海，浮沉四十載；

一葉孤舟，何日尋歸路？

屈指堪驚，歲月無跡。

西北望神州，此水幾時休？

移居西雅圖近四十年的 Dennis 為一名律師，無論以往在香港還是現在美國生活，都與「水」息息相關。他回想自己初到美國讀書人新路不熟的經歷，無盡感嘆在心頭，雖然在讀書時期修讀理科，卻一直對中國文化有深厚的興趣。他說：「撇除政治來說，我對中國這個地方是很有憧憬的。來到不屬於自己文化的地方，在興趣交流方面也是挺孤獨。然而多年來我不斷摸索人生的意思，這首詩既是關於命運也是關於我對中國文化的愛好。」他指參加是此活動，是想代表中國一份子推廣自己的文化。

《奈》

“Bobby” Yuan Yin, 19歲 | 西雅圖

你是一條向北的魚

我是無可奈何向南的水

可以觸碰你 不能包裹你

來自台灣的Bobby 在約四年前開始創作詩歌，在利用母語寫作的過程裡，容許他以一個感性的方式表達不同的情感。在《奈》中，他以水及魚比喻自己及她人的關係，其靈感來自記憶及個人經驗，以及就當時環境所作的有感而發。現時在華大就讀三維藝術的 Bobby 希望畢業後繼續修讀本科，並從事藝術教育行業。

Jourdan Keith

「巴士詩歌」策劃人

為什麼選擇 「水與你」(Your Body of Water) 這個主題？

這具體關於水及身體的主題是我一直熱衷推廣的東西，我希望透過這活動提醒大眾我們與水的關聯。像水一樣，我們將自身的故事，記憶，經歷，利用文字傳遞給社會。因為「水」，不同詩歌帶出了不同的語言和對彼此來說意義重大的文化。

為什麼讓不同的文化社區參與這個項目是如此重要？

對我來說，金群的市民能有一個平台去表達自己是非常重要的。我們非常幸運地擁有一個文化豐富的地區，市民來自世界各地並說著不同的語言，我們希望透過類似慶祝活動讓不同文化背景的人仕認識大家。

「巴士詩歌」利用什麼準則來挑選入圍詩歌？

當然它們要跟水有關聯，並以某種角度來表達圍繞這主題的故事。你會看到不少詩歌的靈感來自他們的家鄉、失去的地方、愛、什至乎他們遇到的困難及挑戰。

更多入圍詩歌及詳情遊覽 http://poetryonbuses.org