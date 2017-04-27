西雅圖將對愛彼迎等短租平台加強監管

（編譯： 陸雨陽）近日，西雅圖市議會議員蒂姆·伯格斯（Tim Burgess）再次修改了一年前提出的對愛彼迎（Airbnb），VRBO等短租平台加強監管的議案。

在伯格斯去年夏天提出該議案後，許多房主都抱怨該議案對他們太過苛刻。因為議案提出房主只能在短租平台上全年經營他們的主要居所，而第二居所在一年內最多不能出租超過九十晚。

伯格斯表示，這項議案的主要目的是防止長租房轉變為短租房。他曾警告大家短租平台正在慢慢吞噬西雅圖的長期住房供應，這導致本地人尋找實惠租房的可能變得更小。

然而，一些出席市議會的房主對議案提出了反對意見，他們認為監管過於苛刻，這將導致他們失去經營第二居所的全力。房主們表示他們通過愛彼迎等短租平台向遊客收取住宿費，而收入將會用於支付房貸，支持孩子的學業和幫助自己安度晚年生活。

因此，伯格斯對議案作出了修改。根據修改後的議案，房主可以在短租平台上常年經營自己的主要居所和僅一座第二居所，但不能經營更多的居所。

伯格斯對此說道：「我認為我們找到了平衡，我期待市議會在今後也可以根據市民議題完善一項議案。」

根據新版議案，房主不僅需要獲得市政府簽發的營業執照，還需要獲得市政府簽發的短期租賃經營者執照。

辦理執照時，需要提供房主主要及次要居所的房產證明，房主的本地聯繫電話號碼和含有房主簽名的住房安全法規宣言，並公開給租客基本安全資訊。

每一個短租平台公司，比如愛彼迎，都需要獲得新的短期租賃平台執照；向房主提供本市法規資訊；只允許與有營業執照的房主合作；並且每季度向市政府提供部分數據。

近些年，基於網絡平台的服務發展迅速。根據愛彼迎公司表示，截至今年一月，他們在西雅圖已經擁有3900名合作房主。

伯格斯的新議案將適用於連續出租居所三十晚及以內的房主。將房子出租連續三十天及以上的房主將不會受該議案影響。

愛彼迎西北區域公共政策主任勞拉·斯潘劍（Laura Spanjian）表示公司將支持和歡迎伯格斯的新議案：「我們會積極與政府合作，在制定法規保護西雅圖長期租房的同時，保護成千上萬名愛彼迎合作房主出租居所的權利，幫助他們收益，維持生計。」