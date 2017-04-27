川普上任百日 權力運用依舊混亂

美國總統川普上任即將屆滿百日，期間他在國會遭逢徹底的挫敗，政策出現驚人的反覆，對於入主白宮3個多月的他來說，這是一條陡峭的學習曲線。

法新社報導，這位美國新總統已展現修正口氣及立場的能力，但至今仍難以清楚傳達一套世界觀，在本月29日他掌權第100天的象徵性日子逐步接近之際，一項冰冷且殘酷的現實是，他是現代史上美國上任百日最不得民心的總統（即使他的核心支持者仍完全支持他）。

70歲的川普仍保有毫不留情、無法預測、易衝動的作風，但曾承諾將在華府「抽乾沼澤」的他承認，他所做的是全世界最困難的工作之一。

川普登上大位後僅數個星期，聯邦法院就中止他提議的旅行禁令，國會也無法推動健保改革，使他遭受一些嚴重打擊。他在致力於廢除歐巴馬健保（Obamacare）並尋求替代方案時表示：「沒人知道健保問題會如此複雜。」

他在和中國國家主席習近平會商北韓問題後指出：「聽了10分鐘後，我了解到不是那麼容易。」

白宮橢圓形辦公室的主人，每句話皆動見觀瞻，和競選演說截然不同，因此受到的要求與壓力也不同

他的所有前任都說過：搬進賓夕法尼亞大道1600號豪宅（意指白宮）對系統是一項衝擊。

前總統小布希日前表示：「每個總統在這項工作都面臨某個狀況─你知道的，你想說遇到一件事，然後這件工作的壓力或是，你知道的，世界的現實與你想像的不同。」

除了早晨在推特連串發文的癖好不變外，川普已有轉變。

在選擇他的執政團隊以及一些談判中，川普似乎正逐漸顯露一種「總統化」（presidentialization）。當總統前不具政治、外交或軍事經驗的川普說，他不斷進化的作法收到成效。

就在授權對敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權進行空襲不久前，川普說：「我確實有改變，有彈性，我對那種靈活性感到自豪。 」

在中國大陸、俄羅斯和北大西洋公約組織（NATO）方面，他的改弦易轍在一定程度上讓某些美國人和華府的一些盟友放心。

「華盛頓郵報」（Washington Post）在一篇社論中提到：「當總統在這類重要問題從錯很大轉變為很正確的時候，合理的反應不是吹毛求疵，而是要謹慎地慶祝。」

川普的風格和本質都顯示，他是美國前所未見的總統。

川普在3月接受「時代」（Time）雜誌專訪，內容相當令人不安，他為他有爭議的、牽強的或明顯的虛假陳述一一辯護，他說：「我要告訴你什麼？ 我往往是對的。」

川普上任3個多月後，許多詆毀他的人仍然認為，羅思（Philip Roth）1月底為「紐約客」（Philip Roth）撰文的側寫正好是一個例子。

羅思寫到，一個總統「對政府、歷史、科學、哲學、藝術無知，無法表達或認同巧妙或細微，並且運用了77個詞彙」。

川普的許多政策轉向和調整也引發有關他「川普主義」（Trumpism）真實定義的疑問─這個名詞以他無所不在的口號「美國優先」為中心，看似是簡單的想法，但卻很難解釋。

保守派聯邦法官戈蘇奇（Neil Gorsuch）成功獲得提名為最高法院法官，是美國第45位總統川普就任百日的主要成就。

所有人都很明瞭，這些日子以來他沒有太多的表現，川普在一則推文中抨擊譴責這是「荒唐可笑的前100天標準」 ─不過他的團隊卻不斷說，這段時間極其重要。