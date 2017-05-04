家鄉的老槐樹 – 呂煒

二哥打來電話，說老家的宅子漏水，一起回家修房子吧。想想也是，很久沒有回家了，一提回家頓時思緒萬千。老家的房子有些年代，和現在農村的小樓相比，確實有點破爛不堪，修修，也只是權宜之計。於是，我匆匆準備了一些吃食，馬不停蹄就出發了。

老家是博愛縣的狄林村，歷史記載，宋朝有一位元叫狄青的大將軍鬱鬱而死之後，埋葬於此地，後來，狄家人在此守墓，隨後就形成了一個村莊。掐指算來，老家也有千年的歷史了，只是世事變遷，狄家墳墓已不知去向，留下的只是在此世襲繁衍的鄉親父老。

走向老家的路寬敞而整潔，過去的記憶已找不到痕跡。一場冬雨過後，田裡的麥苗鬱鬱蔥蔥，遠望，一下子就瞅到原來自家的自留地，仿佛又看見勤勞的父親在田間耕作，只是父母已經不在，不免有些物是人非，睹地思人，兩眼不覺有些濕潤。

走至村口，遠遠就望見了老槐樹。老槐樹不高，但粗壯有力，枝丫四處伸展，有三十個平方大，雖經歷了千年的風霜雪雨，依然精神抖擻。和所有的老槐樹一樣，它身上掛滿了紅燈籠，因為，它愛它的村民，它要為他們做些什麼，凡來求子、給小孩、大人看病的，它都儘量滿足，時間長了，老槐樹就出名了。樹紅自然事多，每年老槐樹的香火很旺，成了當地的名樹。當然，這只不過是迷信而已。

大槐樹位於村子正中央，枝繁葉茂，好心的父輩們用一堵很厚的圍牆當做它的主枝幹，來支撐它年邁的軀體，使老槐樹能安心生長，而老槐樹為了報答村民的厚愛，則是拼盡全力，抽出一條條新枝，長出一片片新葉。

說到老槐樹的來歷，連村裡年齡最大的老人也說不出個道道來，於是，村民多次請求上邊給鑒定一下，但終沒有結果。今年初，有幾個專家帶著儀器來考證，左摸摸，右瞅瞅，之後，大驚失色，此樹居然上千年。這下，老槐樹真成了千年古樹，千年名樹，有了身份的老槐樹有了許多粉絲，許多人都慕名拜訪，和老槐樹合影留念，仿佛觸模一下老槐樹自己也可以變長壽了。

20多年前，老槐樹經歷了一場生死浩劫，那年，支撐它的圍牆突然倒了，這對老槐樹來說，不亞於滅頂之災，本就乾枯的枝幹，如果沒有支撐點，非死不可。村民們看在眼裡急在心裡，於是，一場挽救老槐樹的行動開始了，大家有出錢的有出力的，用幾天時間給老槐樹造了個新家，據說，在新圍牆修成那天全村像過節一樣，大家又是放鞭又是唱戲。

走近老槐樹，雙手觸摸在老槐樹身上，撫摸著它粗糙的身體，仿佛進了時光隧道，所有的往事歷歷呈現在眼前。小時候，大槐樹底下是我們小孩子的樂園，大人在樹底下吃飯、聊天，我們小孩子在月光的映照下，在樹底下捉迷藏，那時大槐樹上有一個大窟窿，那是藏人的最好去處，但由於這個窟窿大家都知道，所以藏在那兒被逮住的幾率也最大，但每次都有人藏進去，每次都是第一個被逮到。那時候，老槐樹底下是全村新聞的發佈處，大事小情都從這裡傳出，大家圍著老槐樹一邊編竹器，一邊不停地說著家長里短。

小時候我手上長了一手刺猴，家裡的老人就說，你下雨天到老槐樹前的石臼裡洗手，邊洗邊說，槐樹爺爺睜開眼，給根棒子打猴子。於是，我念念有詞，一邊嘟嚕，一邊洗手，可嘟嚕著嘟嚕著，詞卻忘了，可能是心不誠的緣故，洗了幾次，刺猴依然堅挺。之後的日子，我自責了好長時間，怪自己沒有記住咒語，得罪了槐樹爺爺。

每到春節，才是老槐樹最熱鬧的時候，你家送掛鞭，他家拿塊肉，說說一年的收穫，談談新年的打算，老槐樹一下成了人們互相傾訴的物件。

歲月滄桑，老槐樹依舊在，石臼已不在，捉迷藏的兒時夥伴已不在……

如今，老槐樹越長越旺，越長越蔥蘢，好像返了童的少年，卯足了勁往上長，又像是一個滄桑的老人守望著他的子孫，見證著家鄉的日新月異。