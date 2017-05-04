獨步，就是一個人行走。閒暇之餘，可以不做閒人，卻又不可以沒有閒情。這樣一來，我有時就喜歡獨步。在這個喧囂的世界裡，唯有獨步才沒有羈絆束縛；唯有獨步才能感覺到自己真實的心跳；唯有獨步才能放縱屬於自己的那份心情。在獨步中享受行走的樂趣，在獨步中享受生活的幽靜。

匆匆忙碌中，沒有獨步的閒情逸致，往往忽略了人生中的無限風光。獨步中，裝一顆探求生活的心靈，攜一份悠閒淡泊的心思，看一看人世間的百態，品一品生活中的甜苦，聽一聽樹叢裡的鳥鳴，聞一聞公園裡的花香，盡情地去欣賞，去感觸，去領悟。賞春花的妖媚燦爛，聽夏雨的專注猛烈，觀秋月的寂寥淡遠，感冬雪的晶瑩無暇。還有，那小溪的吟唱，蟋蟀的彈奏，鳥兒的放歌……把自己的心情融化於大自然的詩情畫意之中，在獨步中體味心靈的恬靜與坦然，獨享心情的那份安靜與閒適。

獨步無拘無束，漫無目的，隨便走走，隨心所欲，或近或遠，或急或緩，自由自在，心情放鬆。可且停且走，可且走且停，還可東走走，西轉轉，若行雲流水，人而東西。獨步是一種悠然地行走，什麼都可以想，什麼都可以不想，此時成為這個世界上最自由的一個人了，盡情地享受著獨步之樂，獨步中尋找那份好心情。這就是環境與心境的交融，看山山有情，看樹樹有意，看花花芬芳，看草草蔥郁。雖說放棄了舟馬，卻收穫了滋潤的心靈；雖說遠離了群體，卻成就了自己的雅興；雖說疲憊了身體，卻點燃了追尋的激情。

獨步的意義，全在於不停地感知外物和充實內心。悠閒地獨步，路邊皆是風景。我有時獨步行走在街心公園中，白天，我聽到的是鳥叫蟲鳴，看到的是湖中船影；夜晚聽到的是美妙歌聲，看到的是翩翩起舞的身影。我悠然走向街心公園的南面，一隊隊整齊劃一的舞者映入了我的眼簾，優美的舞姿，多彩的舞服，彌漫著美麗的夜晚。我欣然駐足觀看，指揮的很認真，跳舞得很專業，似乎是參加比賽前的排練，我說是那麼養眼，讓我在獨步中大飽了眼福。繞著公園獨步，是一種美的享受，行走著，觀賞著，思考著，這偌大個公園裡，有三三兩兩的溜達的；有在露天廣場跳舞的；有大隊人馬在寬闊的的廣場裡跑「8」字的；有打太極拳的，練武術的；還有如我駐足在廣場看跳舞的；也有趁人多賣東西的……男女老少都有，各種風姿盡顯，就連小孩子練武的一招一式都令人駐足，博得連連稱讚：「這三節棍玩得竟如此熟練，不知在這裡練了多長時間？」在獨步中我感受到了公園裡的靈動，也帶來了靈感，我便把獨步中的感受寫成了《小城公園一瞥》，不求功名利祿，但求自得其樂，獨步使然啊！

我還喜歡在植物園獨步，這裡又是一番風景，植物園裡名目繁多的樹曾讓我駐足觀看；植物園裡爭奇鬥豔的花曾讓我流連忘返；植物園裡一群群跳廣場舞的讓我為之驚歎。還有在健身器材旁健身的、在僻靜處耍鞭的、在熱鬧處跳交誼舞的；還有打籃球的，敲鑼打鼓的、彈古箏的……真是聽悅耳，觀悅目，更重要的是獨步賞心。

我徜徉在植物園的橋頭的亭台旁，每晚都見圍坐著三、五個拉胡琴的，有時聽起來拉的有板有眼，大多是京劇調，越聽越來勁，心情自然就好起來，愛好現代京劇的我，偶爾也會跟著哼唱上兩句。有時也聽到拉的胡琴「吱哽」不上調門，可能是新來學習的，有人就說他「胡吱哽」。獨自在植物園徜徉漫步，路邊的一草一木，花開花謝，蟲鳴雀喧，獨步中的所見所聞所感可真多，都會讓我有所悟，偶發奇想便會湧動在我的文字裡，我把獨步中的收穫寫成了《小城歡快的夜晚》，字裡行間浸潤著獨步的思索。

今晚，正想外出散步，毛毛細雨阻擋了我的遠行，仿佛是天意啊！成就了我雨中獨步的嚮往，我便冒著牛毛細雨，任雨絲飄灑在臉上、身上，別有一番滋味在心頭。我繞著單位的大院行走著，白日裡人來人往、熙熙攘攘的大院裡，鴉雀無聲，只見三兩個人在走動，辦公樓裡只有三、五個辦公室裡還亮著燈，那是值班和加班的，從燈光裡折射出閒適和忙碌。走過單身宿舍樓的時候，我還定睛觀看了一番，只有零零散散的七、八盞燈在無精打采地閃爍著，猜想現在住單身樓的少了，我不由得想到了我住單身樓的經歷，我曾經與三個同事擠在十幾平方米的單身樓裡，在這裡一起住宿、讀書、討論，暢談人生和理想，度過了那段人生的美好時光，和我同宿舍的竟走出了三名供電所長，單身宿舍樓的經歷給我留下了深刻的印象，這次獨步，又使我產生了許多遐想，我有意把這段美好的難忘的時光凝練成文字……

獨步，自得其樂。是一種高雅的情趣和境界。獨步能欣賞美好的風景，更讓人想到人生的風景。獨步能觸動人沉思默想，與自己進行心靈對話，談歷史風雲、世事變遷，談人生哲理、思想昇華……原來獨步之樂在這裡？