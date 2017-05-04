黃浩然、陳凱琳、黃智賢及林夏薇 星光閃耀「魅力凝聚新時代」

(溫哥華消息)由新時代電視主辦，香港無綫電視協辦的「魅力凝聚新時代」星光閃耀温哥華，黃浩然、陳凱琳、黃智賢及林夏薇，雙生雙旦首次登陸這個主打零距離的「魅力凝聚新時代」，一開場四位紅星在主演的劇集主題曲歌聲中現身觀眾席，與粉絲熱情握手兼大送見面禮，氣氛迅即升温。

好玩派對最緊要大家全情投入，大會司儀盧玉鳳、陳敏愷及張穗琪首先帶來遊戲環節，令台上台下打成一片。漂亮動人的陳凱琳在「戲裡乾坤」的問答遊戲，與觀眾拍檔大顯過人的記憶力，頻頻搶答有關多齣電視劇片段的刁鑽問題，突圍而出。暖男爸爸黃智賢則引導帶上眼罩的觀眾，鬥快出口術完成圖畫，當晚出現的粉絲，有些早在黃智賢主持兒童節目閃電傳真機時，已是他的粉絲了，他說非常感恩，在不同的時代，自己有不同的觀眾。能夠和男神黃浩然及美艷人妻林夏薇合作潮玩「收買佬」，粉絲的重點不是鬥快收集指定物件，最緊要是與偶像來個自拍，以極速傳送至新時代電視臉書大放閃彈。黃浩然說十二年前來到溫哥華結婚，太太是溫哥華人哩！

陳凱琳說這次回到溫哥華，首先去的地方是Tim Hortons，因為她想飲這裡的咖啡，她也順道去探中學同學。林夏薇說雖然在電視劇中演過賭徒，但其實自己並不懂賭錢，性格開朗的林夏薇，又說自已是個喜歡笑的人。

「魅力凝聚新時代」另一個亮點是羣星大開金口，演戲看得多，四位首次在温哥華獻唱，驚喜連場。黃浩然在《我瞞結婚了》飾演Lucas，被稱為「360度無死角完美情人」，他演繹「我的親愛」，俊俏眼神秒殺現場女粉絲，再以「友情歲月」展露非凡英氣。被香港傳媒盛讚唱歌水準不俗的陳凱琳，以甜美聲線唱出「終身美麗」和「花花宇宙」，快歌慢歌都揮灑自如，贏得「自己友」掌聲雷動。想不到演技出色的黃智賢，歌藝亦同樣出眾，以「男人不該讓女人流淚」和「沒那麼簡單」的歌聲走進觀眾的心靈，用細膩的感情觸動粉絲。輪到《乘勝狙擊》雀后林夏薇亮相，幸福少奶奶一洗霸氣，獻唱「只少還有你」，甜蜜指數爆燈，再送上自己主唱的《單戀雙城》主題曲「很想討厭你」，令人聽出耳油。

好歌回響不絕，今年「魅力凝聚新時代」不單星光燦爛，更因他們全是圈中的幸福典範而添上温馨窩心的氛圍。四位紅星亦相繼下台走到觀衆席大派禮物，再次與粉絲零距離接觸，皆大歡喜。最後來個紅星與全場觀眾集體自拍，閃出強力歡樂彩蛋。