歐盟不改革 馬克宏：法國出走

2017年法國總統大選，無黨籍參選人馬克宏（Emmanuel Macron）（AP）

法國大選進入倒數，聲勢領先的中間派候選人馬克宏，與極右派對手瑪蘅．雷朋1日在巴黎隔空互嗆。雷朋利用反歐盟情緒，承諾當選後會舉辦法國退出歐盟的公投；馬克宏則說會奮戰到最後一刻，但他接受BBC訪問時也將砲火對向歐盟，指歐盟必須改革，否則法國恐怕會出走。

根據法國伊佛普研究所—菲杜奇（Ifop Fiducial）最新民調顯示，在本月7日的決選中，馬克宏將以59%的得票率大勝雷朋的41%。

馬克宏強調：「我是親歐派……我相信在全球化的時代，歐盟對法國極為重要，但同時我們必須面對現實，傾聽人民心聲，瞭解人民已極端憤怒並對歐盟失去耐心。」他說，如果他當選後不去改變歐盟，而是讓歐盟維持現狀，「就是背叛人民，我不會這麼做，否則法國會脫歐，或者（雷朋的）民族陣線將再度崛起」。

分化嚴重 五一遊行變騷亂

1日除了兩位候選人各自發起遊行，當天也有舉辦傳統勞動節遊行，逾9000名軍警在巴黎戒備。但還是有蒙面示威者向員警投擲汽油彈和點火燃燒超市購物車，員警發射催淚彈還擊，造成一名員警嚴重燒傷，另有兩名員警受傷。五一遊行演變成騷亂，反映法國社會在大選前夕分化嚴重。

舉辦反雷朋遊行的五大工會雖然都呼籲會員不要投雷朋，但卻只有兩個工會表明支援馬克宏。