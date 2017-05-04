最會誤點航空公司 中國包前3名

航空業研究機構OAG公布的最新調查顯示，去年全球主要航空公司中，航班準點率的倒數三名，都由中國包辦，分別是南航、中國國航以及墊底的東航。這三家國營航空公司僅三分之一航班能準時抵達。

華爾街日報報導，中國航空旅遊市場快速擴大，讓長久以來的航班延誤情況雪上加霜，對日益增加的乘客來說，更是經常苦不堪言。

中國民航局表示，過去三年乘客投訴的案件數量暴增七倍。民航局雖然沒有就投訴內容分類，但普遍相信誤點是主要投訴理由。

航班延誤的情況，全球來說不算罕見，天候惡劣通常是罪魁禍首。但在中國，突發狀況從天氣、霧霾、跑道整修及軍事演習一應俱全，但航空管制的方式讓問題進一步擴大。

中國目前正在興建幾十座新機場，以擴大載客量，但仍有四分之三領空歸軍方控制，不對民航航班開放。中國領空始終掌握在軍方嚴格控制下，就算是過去幾十年民航市場快速成長，情況沒有絲毫改變。

在全球主要國家中，這是特有的情況。歐洲最近修改領空法規，讓民航與軍機能共用大部分領空。印度則是開放60%領空供民航使用，政府還準備進一步擴大。

航空業分析師格蘭特（John Grant）表示，中國必須盡快採取類似的改革措施。根據中國政府公布資料，去年航空載客量達4.88億人次，比十年前暴增兩倍。

隨著航班誤點情況惡化，中國領導人已經暗示可能發生變革。總理李克強在3月的兩會報告中指出：「領空資源將會更好地分配。」

中國旅遊網站龍頭攜程（Ctrip）執行長孫潔表示，她的公司支持政府著手改變，但不預期很快實現，因為將面臨與軍方爭取領空的挑戰。