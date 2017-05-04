威斯康辛州花旗參官方代表 指導消費者辨別真正威州參

花旗參的養生保健功效近年廣泛獲得認同，多項醫學研究更顯示美國威斯康辛州土壤種植的花旗參，人參有效成份更高。鑑於市場上充斥著很多出處不明，或經過摻雜的花旗參，卻宣稱來自威州，瞞騙消費者。威州花旗參官方代表近日特別親臨北加州了解市場，並向消費者解釋如何選購真正的威州參。

威州花旗參農業總會（Ginseng Board of Wisconsin）和威州花旗參農戶合作社（The Ginseng & Herb Cooperative，GHC），代表了九成的威州花旗參農戶，是威州花旗參業界最具權威性和代表性的兩個機構。這兩個組織的代表，最近在巡視北加州的市場情況後，發現市場上大部分包裝上標榜來自威州的花旗參，其實不是產自威州。

威州花旗參農業總會副主席Bob Kaldunski在巡視市場後，關注到仍有不少不誠商人，把來歷不明的花旗參包裝成威州參欺騙消費者。他指出，為了保障消費者權益，該會早前在搜集證據後，已對一些售賣假威州參的商號提出法律訴訟。有關案件，現已交由法院判決。

Kaldunski提醒消費者，在選購威州參時必須認明包裝上有該會的老鷹徽號，方能保證是百分百威州參。美國太子行是威州花旗參全美最大經銷商，多年來以保證選用百分百威斯康辛州花旗參，而備受業界尊重，也因此獲官方選定為合作夥伴，授權可在包裝上使用農會的老鷹徽號。

威州花旗參農戶合作社總經理Jeff Lewis指出，所有經過合作社出售的花旗參，必須接受美國農業部的產品檢測，確保符合最高品質標準，農藥殘餘含量不能超過安全食用標準。只有保證百分百產自威州的花旗參，始能獲授權在包裝上使用花旗參農業總會的老鷹徽號，作為官方認證。

Lewis重申，少數威州花旗參農選擇不加入花旗參農戶合作社，自行出售花旗參，但這些花旗參均沒有經過農戶合作社的品質檢測，沒有官方認證；縱使這些花旗參聲稱是來自威州，但其品質和產地來源也缺乏保險，消費者需自行承擔風險。

兩個威州參農組織提醒消費者，只有純正威州花旗參才能使用該會的鷹記徽號，這徽號就是官方認證。

花旗參屬五加科植物（Panax Quinquefolium L）的根部，以保健效果見稱。美國多個醫學組織所進行的研究均顯示，花旗參能增強人體免疫能力，舒緩工作和學業等外來壓力對人體所造成的傷害。

美國威斯康辛州由於獨特地理環境和合適的氣候，加上美國政府在農藥使用方面的嚴格規管，多項科學研究已證明產自威州的花旗參含有最高的人參有效成分──人參皂甙。

美國著名Mayo Clinic早前完成的臨床研究更顯示，威州花旗參有助提高癌症病患者的精神和體力。癌症病人在服食威州參八個星期後，體力上明顯較沒有服用的好。這項研究進一步確認了花旗參的食療保健果效。

圖片說明：威州花旗參官方代表，在超市向消費者講解如何辨認真正威州參­­­­──認明美國太子牌及其包裝上的老鷹徽號。