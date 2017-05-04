Murray 市長簽署一百萬美元移民法律辯護基金

西雅圖（2017 年 4 月 28 日） –Edward Murray 市長通過 M. Lorena González 和 Tim Burgess 市議員參與簽署一項 法令，設立了一項一百萬美元法律辯護基金，對象是在移民訴訟程序中無法負擔法律代表或法律服務費用的西雅圖居民及工作者。提出此項措施是為了響應 Trump 政府頭 100 天內針對移民和難民所採取的行動，該措施很可能會增加需要法庭上法律服務的人員數量。

「Trump 總統已將他的頭 100 天用於攻擊移民和難民，以及威脅遵循 U.S. Constitution（美國憲法）的城市，如西雅圖，」Murray 市長如是說道。「我們已強化我們的價值觀，並加強承諾成為一座欣然接受每個居民的迎賓城市。該法律辯護基金會向被 Trump 政府逐漸且不公正地鎖定為目標的移民，提供他們所需的關鍵資源，以確保他們可以在法庭上擁有代表。這是西雅圖向美國展示更好改革願景的一種方式。」

「當移民（且常常是兒童）單獨出現在法庭上，且沒有法律代表或任何可行方式為他們進行辯護時，審判秤就會失去平衡，而政府卻擁有從事於每一個案例的經驗移民律師，」 González 市議員如是說道（Position 9，Citywide（第 9 席，全市））。「每一個人都應有權使用法律援助，而且這項立法會幫助將其變為現實。」

「西雅圖曾有機會強化我們的社區，並且我們對該挑戰做出了熱烈反應，」 Burgess 市議員如是說道（Position 8，Citywide（第 8 席，全市））。「同時，我們正向移民鄰居、朋友和家庭提供難得的機會，這對作為西雅圖人的我們所有人來說都有好處。」

該法律辯護基金會構成契約，符合條件的社區機構可申請僱用移民律師、法律工作人員以及服務來幫助被扣留的移民，以及未被扣留卻面臨驅逐出境和其他複雜案例的移民。 與其他法庭不同，處在移民訴訟程序中的人員沒有權利獲得法庭指定的律師。移民與難民事務辦公室會管理此計畫，該計畫將於今年夏季生效。

在近期發生於 Seattle-Tacoma International Airport（西雅圖塔科馬國際機場）的事件中，來自於穆斯林為主的一些國家之難民和移民被拒絕進入美國，並扣留了Daniel Ramirez-Medina，他是一名在兒童時期就來到美國的年輕男性，這些事件強調了針對面臨由 Trump 政府發起之移民訴訟程序的人員的法律援助需求。在首個關於有權在移民法庭上使用律師的國家研究中，American Immigration Council（美國移民理事會）發現，在法庭上有代表的移民比沒有代表的移民多出相當於 10 倍會獲得減輕量刑的可能。