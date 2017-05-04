西雅圖「五一遊行」和平收官

西雅圖市長在遊行現場進行指揮the Seattle Times

（編譯：劉健）西雅圖於五月一日「國際勞動節」舉行了第18屆工人及移民維護權益的年度遊行。 活動於當日上午11時拉開帷幕，遊行隊伍在下午1時從賈德金斯公園（Judkins Park）出發，途徑西雅圖大學、瑞典醫療中心分院，並在下午3時抵達西雅圖市中心。與此同時，特朗普支持者在西湖公園（Westlake Park）也進行了聚會及遊行活動，反對人群在該聚會中發生了小型衝突，警方用自行車將雙方隔離。事件中共有5人被捕，包括一位涉嫌投擲石磚的26歲男子。但總體而言，今年在西雅圖的「五一遊行」活動進行順利，並未造成任何財產損失或人員受傷。

在2012年以來，西雅圖的「五一遊行」往往在活動進行到夜間便會趨向於激烈衝突，甚至引發暴亂。在今年，特朗普正式就任為美國總統的前百日以來，聯邦政府接連制訂了多個嚴苛的移民政策並加強了遣返非法移民的執法力度。社區組織El Comité發言人奧斯卡（Oscar Rosales Castañeda）表示，總統特朗普的言行已經嚴重侵犯了女性權益、LGBTQ群體基本權益、移民基本權益以及集會抗議權。此外，特朗普還簽署飽受爭議的輸油管道項目行政命令，這亦引發了西雅圖市民及當地原住民的嚴重不滿。

西雅圖警察局表示，最初預計今年的活動參與人數將達到1,500人，並由於今年的民眾「反特朗普情緒」高漲，或將使遊行中的衝突銳化升級為暴力事件。對此，警方已對鎮壓暴動者做好了充足的準備。然而，西雅圖卻「意外地」平安渡過了遊行活動，以和平收官。