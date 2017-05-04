法院駁回了關於全州最低工資及帶薪病假的訴訟

（編譯：劉健）基帝塔什（Kittitas）郡高級法院法官斯科斯普克（Scott Sparks）在星期四否決了由華盛頓零售業聯盟（Washington Retail Federation）和華盛頓州農業社團（Washington Farm Bureau）和其他貿易團體共同提出的廢除去年11月華盛頓州通過的I-1433立法提案的動議，駁回了對州最低工資以及有薪病假法立法的質疑。

計劃於2020年完成的I-1433法案將使華盛頓州平均最低薪水提高至每小時13.50美元，並使得僱員有權休「帶薪病假」。在一月份，法案進行了第一階段的漲薪，華盛頓州最低時薪由9.47美元提高至11美元。

原告團體還包括西北食品加工商會，華盛頓食品工業協會與三家當地企業，並於二月份質疑該法案的合理性。認為該法案違反了華盛頓州的憲法，並且在現行已有法律的情況下增加了新的「病薪假法」。

法官普斯克在裁決書上寫道「原告未能證明I-1433法案以任何方式違反了華盛頓州憲法。」判決應堅持「基本原則」，除非有明確的法律必要性，否則法官不應干涉民眾選票通過或民選官員頒布的法律。作為原告訴訟者之一的私營商業全國聯合會（National Federation of Independent Business ）發言人托尼·馬蘭德拉（Tony Malandra）表示，他的組織將會結盟探討「下一步」的反對行動。