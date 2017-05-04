港樓市火爆 樓價指數連升12月破紀錄

香港住宅物業市場從去年第二季轉趨亢奮，加劇泡沫風險。資料圖片

香港樓價如脫韁馬狂奔，連續五個月破紀錄，拉動售價指數過去一年急飆近18%，單今年首三個月已累積升超過4%。業界估計今年全年升幅可達10%，香港銀行啟動加息，或有機會稍緩升勢。

潛在供應逼近10萬夥

大公報報導，港府連續三個年度的土地供應達標甚或超標，將一手私人住宅未來三至四年的總潛在供應推向新高峰。截至今年首季末，累積多達9.6萬夥潛在一手新供應，為2004年以來新高，即已升至平均每年最少約2.4萬夥，未來數月還會額外增逾萬夥，潛在供應隨時衝破10萬關。不過，香港樓價升勢強勁，差餉物業估價署最新公佈的私人住宅售價指數，由去年低位連升12個月，3月份最新報319.8點，再創新高。分析指辣招令二手放盤量萎縮，整體實際供應未算太多，樓市在需求強勁下依然向好。

據報導，根據差餉物業估價署最新統計指出，香港私人住宅售價指數，自去年4月開始重拾上升動力後，出現連續12個月不間斷升勢，今年3月份最新報319.8點，較去年3月的271.4點，升幅超過17.8%；今年首三個月則升4.03%；然目前升浪，暫未及由2014年4月至2015年9月間的前一個升浪急勁，該18月的升浪，升幅也高達25.3%，當中首12個月則升19.6%。

報導稱，不過，該售價指數自去年11月份衝破2015年的歷史高位後，連續五個月上升，而且升幅更有提速之勢，3月份較2月份313.3點，上升2.07%；按月升幅較之前三個月份顯著，2月份升幅1.23%、1月份及去年12月則只0.68%及0.2%。

樓價升勢未止，主要是由中小型單位帶動。至於3月份的私人住宅租金指數亦逼近2015年9月份的歷史高位，連升四個月，距高位只差0.4點。