美國要讓韓國承擔薩德費用 韓媒：想清楚再說

4月26日韓國星州高爾夫球場部署的美國導彈防禦系統「薩德」REUTERS

美國總統特朗普近日提出讓韓國承擔10億美元的「薩德」部署費用震驚了韓國。

除了對當局的不滿，還有對韓美同盟的控訴。韓國《世界日報》社論稱，韓美兩國是在朝鮮戰爭中結成的「根深葉茂的血盟國家」，特朗普這種為了自己利益對同盟國「開賬單」的態度，是破壞兩國信賴基礎的行徑。韓國《東亞日報》社論稱，韓國在東北亞起到了反制中朝的作用，要特朗普在發言前「想清楚再說」。如果韓美同盟動搖，高興的只有朝鮮和中國。社論稱，如果將各種看不見的支援計算在內，韓國實際上承擔了駐韓美軍駐紮費用的70%—80%，韓國還是美國首屈一指的武器購買大戶。

韓國《中央日報》5月1日的社論指出，韓國部署「薩德」就是為了美國，提出並正式推動在韓部署「薩德」的正是2014年時任駐韓美軍司令的斯卡帕洛蒂，當時韓國國內就有不小的反對聲浪。此後中國做出強烈反應，讓韓國企業蒙受不小損失。在這種情況下，韓國政府「在明知無法保護首都圈」的情況下，頂著巨大壓力，為保護駐韓美軍堅持推動「薩德」。因此韓國絶不可能接受支付「薩德」部署費用的主張。社論還提醒美國，朝鮮即將開發出可搭載核彈頭的洲際導彈，美國切勿「因小失大」。

韓國《韓民族新聞》的社論則指出，1萬億韓元「薩德」賬單，韓國政府不無責任。特朗普兩次表達韓國應該為駐韓美軍支付「薩德」部署費用，為美國在明年的防衛費分攤額度談判中爭取到了可以大力施壓韓國政府的有利位置。社論稱，原計劃在今年年末之前完成部署的「薩德」反導系統之所以可以無視各種程式規定，突襲式實現部署，與金寬鎮今年1月和3月兩次訪美、強烈要求早日部署「薩德」系統不無關聯。既然是韓國主動要求提前部署「薩德」，就給了特朗普要求韓國支付相關費用的口實。

中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員董向榮5月1日接受《環球時報》記者採訪時表示，美韓公開為「薩德」費用爭論，可能背後隱藏著韓美之間博弈地位的轉換。「在最初有可能是美國迫切希望在韓國部署薩德，於是主動示好費用由美方承擔；隨著事態發展，出於安全考慮，韓國急於部署薩德，美韓的談判地位發生變化；在是否允許‘薩德’落地韓國的問題上，韓國政府有一定發言權。而在薩德落地後，韓國政府的發言權就喪失殆盡，在很大程度上只能聽命於美國了，此刻費用問題就成為美方與韓談判的籌碼。」