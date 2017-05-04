99號高速公路隧道將如何收費

修建中的99號高速公路(Steve Ringman/The Seattle Times)

（編譯：陸雨陽）在2014年歷經了兩年的工作挫折後，制訂西雅圖新高速公路99號隧道通行費的委員會給出了一個討論結果：高峰期通行費為1.25美元，其餘時間為1美元。

委員會經過計算商議出這個徵收過路費的結論，認為這樣的費用將保證為當初承諾的工程費用籌集足夠的資金，並且還能預留出足夠的隧道維護資金和即將駛過新99號隧道的各種公共交通設施的費用。

三年過後，隧道挖掘工作終於結束，但是根據華州交通部（WSDOT)）的進一步總結分析，這個過路費方案並不能達到預期的效果，籌到足夠的資金。甚至，這連州立法部門要求的最低限額都達不到。

通行費選項的投資級分析的初步結果，是由華州交通部的一名顧問做出。它顯示了擬定新隧道的通行費就如同擬定本地其他高速公路的通行費一樣，絕非易事。有些時候，擬定新通行費會令憤怒的司機群起抗議，引起競爭路線交通惡化。

要找到合適的過路費價格，必須要找到兩大衝突想法之間的平衡點。不僅僅要足夠高，能籌集到32億美元的新隧道工程費用，還要籌到之前高架替換工程所承諾的2億美元費用；還要足夠低，讓司機願意支付這筆費用，而不是讓他們在已經車滿為患的I-5公路和市區路面街道上造成更嚴重的交通堵塞。

新的顧問報告分析的除了兩種解決方案——一個是更受先前委員會所青睞的親民價格，另一個則更昂貴和複雜。只有一種方案可以籌集到足夠的資金，但兩者都能將大量車輛引流到這條替換路線。

2014年，顧問委員會估算他們的籌錢方案可以在三十年籌到10億美元；而新的分析得出改方案只能籌得9億美元。

第二種徵收過路費的方案更加複雜，一天內根據不同時間有四種不同的收費標準：週末及通宵行程的過路費為1美元，日間及夜間的非高峰期為1.5美元，早高峰期為1.75美元，晚高峰期為2.5美元。

根據華州交通部，這種更為昂貴和複雜的方案將籌集到超過10億美元，而這足以償還修建隧道的費用。（第三種方案將收取高達6.8美元的過路費，這個方案現在還不是交通部的考慮範圍，只能作為無法償還工程債款的保底措施。）

以上兩種方案均能將成千上萬的車輛分流到其他道路，尤其是阿拉斯加路，市中心地面街道和I-5公路。華州交通部表示，第二種更昂貴的過路費方案可以保證償還所有隧道建設的費用，並且預計將成功分流兩萬五千輛車

華州交通部發言人拉斯·艾瑞克森（Lars Erickson）表示，車輛改道率將會比他們預計的「更高」，但是他們也預計車輛會改道至阿拉斯加路，為了解車輛在具體什麼時間選擇如何改道，他們將進行更多的研究分析。

不過最終決定並不是華州交通部負責的，還需要華州交通委員會，一個七人小組來決定。最終方案將在201 9年隧道通車前敲定。