母親節特搜！余仁生金牌白鳳丸，月事Ok，事事Ok

快節奏的生活令現代女性工作壓力大，不但要努力工作，還要顧及家庭。時常因為睡眠不足及長期缺乏運動，導致體質虛弱、面色蒼白、脂肪積聚，手腳冰冷，加上週期性的生理不適，往往令女性容顏憔悴，心情欠佳。很多女性月事不順，卻苦尋療法未果，其實，要確保月事正常需先調理氣血、改善血液循環及調節荷爾蒙分泌。除保持睡眠充足及經常運動外，養生進補也是女性調理身子重要的一環。

中醫有云：「月信準，體自康，錯雜至，氣血傷。」傳統中醫藥觀點認為，女性的健康與月事息息相關。月事失調，就會影響體內其他器官的運作，絕不能等閒視之。很多女性因為氣虛血弱、肝氣鬱結引致月事不正常，卻忽視其重要性，久而久之，便會引發腹痛、精神不振、手腳冰冷及面色暗啞等問題。

余仁生金牌白鳳丸含有紅參、當歸、北芪、益母草等二十多種上等地道藥材，對舒緩女性週期性不適及補氣養血，以至產後婦女的調補也特別有效。

香港中文大學近年的臨床研究更證實，余仁生金牌白鳳丸療效顯著。有關實驗更初步證實，白鳳丸的草藥成份可能幫助腦下垂體調節人體卵巢內荷爾蒙分泌，具備延緩衰老的作用。

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女性要為身體打好基礎。保持正常作息，多運動及服食余仁生金牌白鳳丸調理身子，就能月事OK，事事OK！余仁生金牌白鳳丸，是優質的保證，母親節送禮的首選。美國太子行為余仁生金牌白鳳丸美國西岸總代理，查詢熱線 (510) 887-1899，亦可上網shop.popus.com購買。

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