特朗普擬大砍企業稅率 恐引發全球減稅戰

美國白宮日前計畫大幅削減企業稅。

美國總統特朗普計畫大幅削減企業稅，專家表示，這令人憂慮會引發新的全球減稅競賽，並可能對社會造成負面後果。

據報導，白宮計畫大幅為美國的企業和個人減稅，包括將企業稅由目前世界最高的35%降到15%。特朗普的經濟顧問寇恩（Gary Cohn）形容，「這是1986年以來最重大的稅務改革法案，也是美國歷史上最大減稅措施」。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）表示，減稅的目的是「讓流向海外的數兆美元資金回流，在美國投資」，以創造工作機會。

特朗普的目標是藉稅改推升美國經濟出現每年3%的成長。

不過，這項各界期待已久的減稅方案可能在國會面臨強硬反對，包括部分共和黨人也可能不贊成，因為這項方案可能助長原已升高的赤字，造成國會議員意見嚴重分歧。此外，減稅方案只出現一些占領媒體頭條的概要，詳細內容還不清楚。

這項減稅計畫也引起非政府組織和慈善組織的側目。樂施會（Oxfam）發言人歐布瑞（Manon Aubry）表示，它可能加速「國際的減稅競賽，而我們全都將付出代價」。

她說：「當世界上最強大的國家決定如此大幅減少稅收時，其他國家可能跟進，帶來的不平衡現象將對我們的社會有很大衝擊。」

她又說，稅收減少將使政府更難以在不增加赤字的情況下，支付社會福利、醫療和其他救濟的費用，而為了彌補短少的稅收，政府可能有意提高加值稅，但這種作法常遭批評是讓環境較差的人承擔不相稱的稅負。

安永聯合會計師事務所（EY）的稅務律師李布（Jean-Pierre Lieb）表示，美國如此大幅減稅將加重各國間的緊張情勢。

目前，美國的企業稅在經濟合作暨發展組織（OECD ）會員國中名列第一，法國以34%排第二，比利時以33%居第33%，其次是澳洲的30%。經合組織會員國的平均企業稅率是24%。

不過，為了對外資更具吸引力，有些國家已決定降低企業稅率。英國原已決定在2020年將稅率由20%降到17%，為了緩和脫離歐洲聯盟的衝擊，據報導如今甚至有降稅到15%的計畫。法國也預定在2020年將稅率由34%降到28%，義大利和以色列等國家也有意跟進。

李布指出，匈牙利甚至計畫將稅率由19%降到9%。